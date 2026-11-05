Wirkstoffforscher Evotec dämpft und verschiebt Mittelfristziele leicht

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoff-Entwickler Evotec passt trotz Fortschritten bei seinem laufenden Konzernumbau seine mittelfristigen Ambitionen leicht an. Bis 2030 will das Hamburger Unternehmen laut Mitteilung vom Donnerstag seinen Umsatz auf eine Milliarde Euro steigern. Im Frühjahr hatten die Hanseaten in diesem Zeitraum noch einen Anstieg auf mehr als eine Milliarde Euro angepeilt. Zusätzlich bestehe aber weiteres Umsatzpotenzial von einer Milliarde Euro, sollte sich das Portfolio an Partnerprogrammen noch stärker entwickeln als aktuell angenommen, hieß es vom SDax -Konzern anlässlich der Vorlage endgültiger Zahlen für das dritte Quartal weiter.

Auch seine Profitabilitätsziele verschiebt der Konzern etwas nach hinten. So soll nun die Marge gemessen am um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigte Ebitda-Marge) bis Ende 2028 bei 20 Prozent herauskommen und bis Ende 2030 auf mehr als 20 Prozent klettern. Zuletzt wollte Evotec diese Schwellen jeweils schon bis zum Jahr 2028 beziehungsweise bis 2030 erreichen. Zuvor war sogar eine Marge von mehr als 20 Prozent bereits für 2028 angepeilt. Die bereits im Sommer gesenkten Ziele für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen.

Wie bereits seit den Eckdaten von Mitte Oktober bekannt ist, ging der Umsatz in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahr um rund 13 Prozent auf gut 465 Millionen Euro zurück. Im dritten Quartal lag der Erlös mit knapp 165 Millionen Euro aber über dem Niveau der ersten beiden Jahresviertel. Das bereinigte operative Ergebnis kam den endgültigen Berechnungen zufolge in den ersten drei Quartalen bei minus 44,3 Millionen heraus, nach minus 16,9 Millionen ein Jahr zuvor./tav/he