Zentralbank in London zieht Zinsschraube erstmals seit drei Jahren an

London, 05. ⁠Nov (Reuters) - Die britische Notenbank hat erstmals seit drei Jahren die Zinsen erhöht und damit auf den Inflationsschub auf der Insel reagiert. Die Bank of England (BoE) erhöhte ‌den Leitzins am Donnerstag um einen Viertelpunkt auf 4,00 Prozent. Von Reuters befragte Experten hatten mit dem Schritt ⁠gerechnet. ⁠Die von hohen Energiepreisen getriebene Teuerung war zuletzt auf 3,5 Prozent gestiegen und hatte die Notenbank damit in Zugzwang gebracht. Diese strebt eine Inflationsmarke von nur 2,0 Prozent an.

Großbritannien ist aufgrund seiner Abhängigkeit von ‌Erdgasimporten stärker von den Folgen ‌des vom Iran-Krieg ausgelösten Energiepreisschocks betroffen als viele andere westliche Länder. BoE-Chef Andrew Bailey hatte ausdrücklich gewarnt, dass ein ⁠langwieriger Konflikt im Nahen Osten eine straffere Geldpolitik erforderlich ‌machen könnte.

Die BoE reiht ⁠sich mit der Zinserhöhung in den Kreis der Zentralbanken ein, die sich gegen die vom Ölpreisschock angefachte Inflation stemmen. Im September hatte die US-Notenbank ‌die Zinsen erstmals im ⁠laufenden Jahr angehoben und ⁠könnte laut Experten im Dezember nachlegen. Die Europäische Zentralbank hat 2026 bereits zwei Schritte nach oben vollzogen und könnte im Dezember einen weiteren folgen lassen. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die BoE nächstes Jahr mehrfach nachlegen wird.

(Bericht von Büro London, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Klaus Lauer - ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)