Airbnb: Die hohe Bewertung begrenzt das Kurspotenzial

Was bewegt die Aktie?

Airbnb hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 19 Prozent auf 4,87 Milliarden Dollar, erwartet waren 4,75 Milliarden Dollar. Damit liefert das Unternehmen eine starke Umsatzentwicklung, die zusammen mit dem kräftigen Buchungswachstum den deutlichen vorbörslichen Kursanstieg um 13,8 Prozent stützt.

Die Zahl der gebuchten Nächte legt um 16 Prozent zu. Airbnb erreicht rund sechs Millionen mehr Buchungseinheiten als erwartet und übertrifft damit die Erwartungen auch bei der Buchungsentwicklung deutlich. Das Wachstum fällt etwa doppelt so hoch aus wie bei Booking und Expedia, die ebenfalls kürzlich ihre Zahlen veröffentlicht haben.

Der Brutto-Buchungswert wächst um mehr als 20 Prozent auf 27,7 Milliarden Dollar. Seine Wachstumsrate beschleunigt sich gegenüber dem Vorquartal um fünf Prozentpunkte und übertrifft damit auch den Umsatzanstieg. Wenn die Buchungen und die Preise weiter steigen, dürfte sich der Umsatz auch in den kommenden Quartalen sehr gut entwickeln.

Auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, kurz Ebitda, steigt kräftig. Es erhöht sich um rund 20 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar. Zugleich kamen im September netto institutionelle Investoren in einer dreistelligen Anzahl von Fonds hinzu; eine solche Entwicklung hatte es zuletzt im Jahr 2024 gegeben.

Für das vierte Quartal erwartet Airbnb ein Umsatzwachstum von 16 bis 18 Prozent. Erreicht das Unternehmen diese Prognose, dürfte daraus auch ein weiteres deutliches Gewinnwachstum entstehen. Die Kombination aus mehr gebuchten Nächten, einem beschleunigten Wachstum des Brutto-Buchungswerts und dem erwarteten weiteren Umsatzanstieg spricht für eine starke operative Entwicklung.

Charttechnik

Die Aktie dürfte nahe 200 Dollar auf einem neuen Jahreshoch in den Handel starten. Knapp über 200 Dollar liegt ein deutlicher Widerstandsbereich. Das bisherige Allzeithoch befindet sich bei knapp 220 Dollar.

Martins Einschätzung

Die starken Geschäftszahlen rechtfertigen den Kursanstieg. Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis um 30 ist Airbnb allerdings bereits hoch bewertet. Das begrenzt die Aussicht auf weitere deutliche Kursgewinne.

Goldman Sachs erhöht das Kursziel von 165 auf 185 Dollar und behält die neutrale Einstufung bei. Damit liegt das neue Ziel unter dem erwarteten Handelsstart nahe 200 Dollar. Zusammen mit den Widerständen oberhalb dieser Marke spricht die Bewertung für Zurückhaltung bei der Erwartung weiter steigender Kurse.