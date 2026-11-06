Airbus vor hektischem Endspurt - 74 Auslieferungen im Oktober

München, 06. Nov (Reuters) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus muss im November und Dezember in der Produktion einen Zahn zulegen, um sein Auslieferungsziel für 2026 zu erreichen. Im Oktober seien 74 Flugzeuge ausgeliefert worden, in den ersten zehn Monaten summierte sich die Zahl auf 612, wie der französisch-deutsche Konzern am Freitag in Toulouse mitteilte. Zugleich kamen im Oktober 202 Neubestellungen herein.
Für das Gesamtjahr hat sich Airbus vorgenommen, rund 870 (Vorjahr: 793) Maschinen an Flug- und Leasinggesellschaften zu übergeben, so viele wie noch nie. Rechnerisch müsste Airbus dafür in den letzten beiden Monaten jeweils fast 130 Flugzeuge ausliefern. Airbus-Vorstandschef Guillaume Faury hatte sich Ende Oktober zuversichtlich gezeigt, die Prognose nicht korrigieren zu müssen: "Wir haben das Material, das wir brauchen, um unsere Ziele für 2026 zu erreichen."
(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)