Airbus vor hektischem Endspurt - 74 Auslieferungen im Oktober

München, ⁠06. Nov (Reuters) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus muss im November und Dezember in der Produktion einen Zahn zulegen, um ‌sein Auslieferungsziel für 2026 zu erreichen. Im Oktober seien 74 Flugzeuge ausgeliefert ⁠worden, ⁠in den ersten zehn Monaten summierte sich die Zahl auf 612, wie der französisch-deutsche Konzern am Freitag in Toulouse mitteilte. Zugleich kamen ‌im Oktober 202 Neubestellungen ‌herein.

Für das Gesamtjahr hat sich Airbus vorgenommen, rund 870 (Vorjahr: 793) Maschinen an ⁠Flug- und Leasinggesellschaften zu übergeben, so viele ‌wie noch nie. ⁠Rechnerisch müsste Airbus dafür in den letzten beiden Monaten jeweils fast 130 Flugzeuge ausliefern. Airbus-Vorstandschef Guillaume ‌Faury hatte ⁠sich Ende Oktober zuversichtlich ⁠gezeigt, die Prognose nicht korrigieren zu müssen: "Wir haben das Material, das wir brauchen, um unsere Ziele für 2026 zu erreichen."

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)