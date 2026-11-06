Aktien New York

Nasdaq steigt nach miserablem Tag um 1,9 Prozent

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Der Eingang der Nasdaq in New York.
Quelle: Adobe.com/JHVEPhoto
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Nach dem Ausverkauf an den US-Börsen am Vortag hat sich der besonders gebeutelte Tech-Sektor am Freitag wieder etwas berappelt. Dagegen erlitt der von traditionellen Branchen geprägte Leitindex Dow Jones Industrial weitere Verluste, die sich allerdings in Grenzen hielten. Ein überraschend guter Arbeitsmarktbericht schürte die Erwartungen an eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember, gab den Aktienkursen aber kaum Impulse. Auch das von der Universität Michigan ermittelte, ebenfalls stark ausgefallene Verbrauchervertrauen ließ die Anleger kalt.

In der ersten Handelsstunde machte der Nasdaq 100 mit einem Plus von 1,91 Prozent auf 27.139 Punkte wieder Boden gut, vor allem dank der deutlich erholten Halbleiterwerte. Für die Anleger dürfte das indes nur ein schwacher Trost sein: Am Donnerstag hatte der technologielastige Auswahlindex wegen eines mehr als sechsprozentigen Einbruchs den tiefsten Stand seit April erreicht. Seit Beginn der nur zwischenzeitlich stockenden Verkaufswelle gegen Ende Oktober steht ein Minus von neun Prozent zu Buche. Für die Woche zeichnet sich ein Kursabschlag von 4,4 Prozent ab.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,86 Prozent auf 7.417 Punkte, womit er sich ebenfalls von seinen deutlichen Vortagsverlusten erholte. Für den Dow, der sich zuletzt besser als die beiden anderen Indizes gehalten hatte, ging es hingegen um weitere 0,36 Prozent auf 51.339 Punkte nach unten. Auf Wochensicht steuert er vor allem wegen des Kursrutsches vom Donnerstag auf ein Minus von 0,8 Prozent zu.

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