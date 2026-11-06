Aktien Wien Schluss: Kursverluste

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WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit Verlusten geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 1,18 Prozent auf 6.434,80 Punkte.

Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach dramatischen Vortagsverlusten an der US-Technologiebörse Nasdaq am Freitag deutlich nach unten. Der Nasdaq 100 selbst konnte sich zum Wochenausklang im Handelsverlauf wieder etwas erholen.

Unter Druck kamen erneut AT&S -Aktien und büßten nach dem zweistelligen Minus vom Vortag weitere 4,0 Prozent auf 105,80 Euro ein. Seit Jahresbeginn haben die Titel des steirischen Leiterplattenherstellers ihren Kurs damit aber immer noch mehr als verdreifacht. Die Analysten der Deutschen Bank haben am Freitag ihr Kursziel für die Aktie in Reaktion auf die jüngste Ergebnisvorlage von 380 auf 220 Euro revidiert und ihre Empfehlung "buy" bestätigt.

Größere Verluste zwischen 3 und 5 Prozent verbuchten auch Lenzing, Voestalpine und Verbund. Die Analysten der Baader Bank haben ihre Verkaufsempfehlung "Reduce" für die Verbund-Aktien am Vortag in Reaktion auf die Ergebnisvorlage des Stromversorgers bestätigt.

Der am Freitagnachmittag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für Oktober war zwar besser als erwartet ausgefallen, wirkte sich aber nicht nachhaltig an den Börsen aus./mik/ste/APA/mis

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