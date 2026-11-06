Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen

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Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Aktienrückkauf
Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen

06.11.2026 / 06:30 CET/CEST

Die Schindler Holding AG hat ihr Rückkaufprogramm für Namenaktien und Partizipationsscheine abgeschlossen.

Im Zeitraum vom 6. November 2024 bis zum 5. November 2026 erwarb die Schindler Holding AG insgesamt 703 995 Namenaktien und 1 739 751 Partizipationsscheine in einem Gesamtwert von rund CHF 653 Mio. über separate Handelslinien an der SIX Swiss Exchange.

Soweit die erworbenen Namenaktien und Partizipationsscheine nicht bereits anlässlich der ordentlichen Generalversammlung 2026 vernichtet wurden, wird die Vernichtung voraussichtlich anlässlich der ordentlichen Generalversammlung 2027 beantragt werden.

Über Schindler
Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 67 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 – ausgehend vom Basisjahr 2020 – erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird.

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