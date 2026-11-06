ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Hellofresh auf 4,70 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 8,35 auf 4,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne passte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Kochboxen-Versender an die jüngsten Quartalszahlen an. Angesichts anhaltender operativer und konjunktureller Herausforderungen kürzte er seine Umsatz- und Margenschätzungen für die Jahre bis 2028./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:05 / ET
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP: Hellofresh wird bei schwacher Nachfrage profitabler - Aktie erholtgestern, 10:05 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Rally endet am Rekordhoch - US-Turbulenzengestern, 17:05 Uhr · dpa-AFX
Aktien Frankfurt: Dax mit Rekordhoch - Schwarzer Tag für Rheinmetall-Anlegergestern, 13:39 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich istgestern, 10:56 Uhr · onvista
PlusFünf Metriken im Check
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktie04. Nov. · onvista
Plusonvista-Analyse zum Mega-Börsengang