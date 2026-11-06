ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 245 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Eine Umfrage unter Investoren zeige niedrige Erwartungen vor dem anstehenden Quartalsbericht sowie dem Kapitalmarkttag des Energietechnikkonzerns, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:20 / GMT
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