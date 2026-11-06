Drei Fragen an Bernecker 06.11.2026

Anthropic: Treiber oder Totengräber? Wahlen-Effekt? TK Accelis?

onvista · Uhr
Quelle: Bernecker
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Wird Anthropics IPO zum Treiber oder Totengräber der KI-Rally, so wie die IPOs zum Ende des Dotcom-Booms?

Anthropic wird weder zum Treiber noch zum Totengräber, sondern zum Test der richtigen Preisfindung für neue Billionen-Bewertungen. Dafür sprechen die bisherigen Ankündigungen und der Zeitpunkt. Einen Kursanstieg wie bei SpaceX wird es nicht geben.

Ein deutlicher Abschlag gegenüber den jüngsten Emissionen im kleineren Umfang ist zu erwarten. Mithin: Die ausgeklügelte Konstruktion des Kreises der Erstzeichner und sonstigen Bevollmächtigten schafft ein Polster für die Kontrolle des Kurses nach der Emission. Das wird ein technisches Kunststück in der bekannten Größenordnung der Tech-Milliardäre. Ich schaue zu.

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Claude App-Symbol von Anthropic auf einem Smartphone-Display

Im Unterschied zum Dotcom-Boom ist zu beachten: Damals wurde sehr viel Fantasie gehandelt, ohne dass es dafür Belege gab. Diesmal gibt es zwar Belege für Umsatz und Ertrag, aber keine soliden Berechnungen der Echtwerte. Darin liegt das Risiko.

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Welche Auswirkungen auf die Börsen erwarten Sie von den Zwischenwahlen in den USA?

Die Zwischenwahlen in den USA wurden am Mittwoch zur Kenntnis genommen. Alle wesentlichen Indizes korrigierten. Das im Ausmaß überraschende Ergebnis von Donald Trump und den Republikanern wird erst in den kommenden Wochen eingepreist. Das ist abzuwarten.

(Hinweis der Redaktion: Diese Frage beantwortete uns Herr Bernecker vor dem Ausverkauf am Donnerstagabend)

Thyssenkrupp hat den Werkstoffhandel und Dienstleistungsbereich als TK Accelis an die Börse gebracht. Ist die Tochter besser als die Mutter?

TK Accelis ist eine sinnvolle Neuemission im Umbau von Thyssenkrupp. Sie ist dennoch eine Verlegenheitslösung. Thyssenkrupp als Mutter ist demnächst nur noch eine Beteiligungs-Holding und kein echter Konzern mehr. Die Töchter sind jeweils eigenständig und überlebensfähig, aber ohne unternehmerische Fantasie.

Als Letztes steht noch die Privatisierung von TK Steel an, die einen ähnlichen Verlauf nehmen dürfte. Dann lautet die Rechnung: Was sind die jeweiligen Töchter wert und wie viel davon kommt in der Bewertung der Mutter zum Ausdruck? Zielkurse um 18 Euro erscheinen möglich. Mehr nicht.

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