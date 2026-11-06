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APA ots news: Finanzmarktaufsicht und WU Wien bringen Finanzinformationen in den Schulunterricht: "Finanzbildung ist Lebensbildung"

3. Finanzbildungsfrühstück von FMA und WU rückt Schutz vor  
Anlagebetrug in den Mittelpunkt 

Wien (APA-ots) - Wie erkennt man unseriöse Finanzangebote? Wie schützt  
man sich vor 
Anlagebetrug? Und wie können Jugendliche lernen, gute finanzielle 
Entscheidungen zu treffen? Diese Fragen standen am heutigen Freitag 
im Mittelpunkt des 3. Finanzbildungsfrühstücks der österreichischen 
Finanzmarktaufsicht (FMA) und des Kompetenzzentrums für Finanzbildung 
der Wirtschaftsuniversität Wien (WU). Im Zentrum der gemeinsamen 
Initiative steht das Ziel, Finanzwissen wissenschaftlich fundiert, 
praxisnah und unmittelbar für den Schulunterricht nutzbar zu machen. 

"Finanzbildung ist Lebensbildung. Sie gibt jungen Menschen das 
Wissen und die Werkzeuge, um selbstbestimmt finanzielle 
Entscheidungen zu treffen. Wer über Geld Bescheid weiß, entscheidet 
selbst, statt dass andere für ihn entscheiden", sagt FMA-Vorständin 
Mariana Kühnel . "Finanzbetrug steigt laufend an und gerade in 
sozialen Medien begegnen Jugendlichen verlockende Versprechen von 
schnellem und einfachem Gewinn. Umso wichtiger ist es, Angebote 
kritisch zu hinterfragen." 

Zwtl.: FMA-Praxiswissen kommt ins Klassenzimmer 

Die seit drei Jahren bestehende Kooperation zwischen FMA und dem 
Kompetenzzentrum für Finanzbildung der WU verbindet Erfahrungen aus 
der Aufsicht und dem Verbraucherschutz mit wissenschaftlicher und 
didaktischer Expertise. 

"Gerade in einer komplexen Welt sind wirtschaftliches Verständnis 
und finanzielle Kompetenz zentrale Voraussetzungen für Teilhabe und 
fundierte Entscheidungen", so WU-Rektor Rupert Sausgruber . "Als 
Wirtschaftsuniversität sehen wir es als wichtigen Teil unseres 
Bildungsauftrags, dieses Wissen in die Gesellschaft zu tragen. Umso 
mehr freut es uns, dass die FMA Initiativen setzt, die bereits in der 
Schule ansetzen und so die Finanzbildung frühzeitig stärken." 

Ausgangspunkt sind unter anderem die Erkenntnisse aus rund 65.000 
Beschwerden und Anfragen bei der FMA-Verbraucherinformation, die 
aufzeigen, wo die Probleme und Informationslücken am Finanzmarkt 
tatsächlich bestehen. Diese Erfahrungen fließen in das FMA- 
Informationsformat "Reden wir über Geld" ein, das relevante 
Finanzthemen verständlich und praxisnah erklärt. 

"Das Kompetenzzentrum bereitet ausgewählte Ausgaben von Reden 
wir über Geld didaktisch auf", ergänzt Bettina Fuhrmann, Leiterin 
des Kompetenzzentrums für Finanzbildung. "So entstehen Materialien, 
die Lehrkräfte im Unterricht unmittelbar verwenden können, also 
Folien, Arbeitsaufgaben und Anregungen zu Projektarbeiten der 
Schüler:innen." 

Die FMA bringt ihre Finanzbildungsangebote verstärkt auch 
dorthin, wo sich junge Menschen informieren. "Reden wir über Geld" 
ist auch auf Instagram präsent. Im Kurzvideoformat "1 Minute - 1 
Begriff" erklären FMA-Mitarbeiter:innen aus der Aufsichtspraxis 
Begriffe aus dem Finanzleben kompetent, verständlich und kompakt. 

In den vergangenen drei Jahren wurden im Rahmen der Kooperation 
mit der WU rund 100 Schulen und etwa 12.000 Schüler:innen erreicht. 
Zu den bereits für den Unterricht aufbereiteten Themen zählen unter 
anderem Anlagebetrug, Phishing, Love Scam, "Kauf jetzt, zahl später", 
Finfluencer:innen, Kryptowährungen, ETFs, Aktien, Online-Zahlungen 
sowie die grundlegenden Gebote der Geldanlage. 

Zwtl.: Anlagebetrug erkennen, bevor Geld verloren geht 

Das 3. Finanzbildungsfrühstück widmet sich schwerpunktmäßig dem 
Thema Finanzbetrug . Betrügerische Anlageangebote erreichen 
Verbraucher:innen zunehmend über digitale Kanäle und soziale Medien. 
Vermeintliche Erfolgsgeschichten, prominente Gesichter, 
Finfluencer:innen oder Einladungen in Messenger-Gruppen können dabei 
Vertrauen schaffen und schnelle Gewinne suggerieren. 

"Lasst euch nicht von Likes, Promis oder schnellen Gewinnen 
blenden. Wenn ein Angebot zu gut klingt, um wahr zu sein, sollte man 
besonders genau hinschauen. Unser wichtigster Rat lautet: immer alles 
überprüfen, bevor man investiert", so Kühnel. 

Beim Finanzbildungsfrühstück beleuchten Expert:innen von FMA, WU 
und Bundeskriminalamt das Phänomen aus unterschiedlichen 
Perspektiven. Neben aktuellen Betrugsformen und der Ermittlungsarbeit 
steht die Frage im Mittelpunkt, woran Schüler:innen betrügerische 
Angebote selbst erkennen können. 

Zwtl.: Mehr Möglichkeiten bedeuten auch mehr Eigenverantwortung 

Neue Möglichkeiten bei Geldanlage und Altersvorsorge bedeuten 
auch mehr persönliche Entscheidungen und damit mehr 
Eigenverantwortung. Das geplante Zukunftsdepot oder die neuen 
Wahlmöglichkeiten bei Pensions- und Vorsorgekassen sind Beispiele 
dafür. Gleichzeitig begegnen junge Menschen Verbraucherkredite und 
Ratenzahlungen immer früher und zunehmend digital ("Buy now, pay 
later"). Auch für Verbraucherkredite gelten künftig neue Regeln, die 
den Verbraucherschutz stärken. 

Für die FMA gewinnt verständliche Verbraucherinformation damit 
weiter an Bedeutung. Denn Regulierung und Aufsicht können einen 
verlässlichen Rahmen schaffen. Welche finanziellen Entscheidungen 
Menschen innerhalb dieses Rahmens treffen, hängt aber auch davon ab, 
ob sie Chancen, Kosten und Risiken verstehen und gegeneinander 
abwägen können. 

"Geld begleitet uns durch jede Lebensphase und wir werden künftig 
noch häufiger selbst finanzielle Entscheidungen treffen müssen. 
Deshalb müssen wir offen über Geld sprechen: in der Schule, in den 
Familien und in der Gesellschaft. Denn wer über Geld redet, redet 
über Zukunft", sagt Kühnel. 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

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OTS0097    2026-11-06/12:17
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