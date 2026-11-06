APA ots news: OeNB eröffnet neuen Bankomat® in Fraham/OÖ

76. Standort stärkt Bargeldversorgung im ländlichen Raum Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) setzt ihren Ausbau der Bargeldversorgung in Österreich fort: In der Gemeinde Fraham im Bezirk Eferding wurde heute ein neuer OeNB-Geldausgabeautomat eröffnet. Es ist bereits der 76. von insgesamt bis zu 120 Standorten, die im Rahmen der bundesweiten Bargeldinitiative der Nationalbank errichtet werden. Ziel ist es, Versorgungslücken zu schließen und den Zugang zu Bargeld insbesondere in ländlichen Regionen langfristig sicherzustellen. Mit dem neuen Bankomat ® verfügt Fraham erstmals über einen direkten Zugang zu Bargeld vor Ort. Davon profitieren nicht nur die rund 2.600 Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, sondern auch Menschen aus dem umliegenden Eferdinger Land. Die OeNB stellt ihr Bargeldservice kostenfrei zur Verfügung. "Wahlfreiheit beim Bezahlen heißt für uns: Bargeld muss für alle leicht erreichbar sein. Denn Bargeld gehört zur Nahversorgung wie der Bäcker oder die Apotheke. Darum bringen wir es mit eigenen OeNB- Geldautomaten dorthin, wo es sonst fehlen würde, heute nach Fraham. Gleichzeitig bereiten wir als Ergänzung zum Bargeld den digitalen Euro vor, damit in Zukunft auch online sicher und verlässlich mit Zentralbankgeld bezahlt werden kann", betont OeNB-Vize-Gouverneurin Edeltraud Stiftinger. Zwtl.: Versorgungslücken gezielt schließen Österreich verfügt zwar über eines der dichtesten Bargeldversorgungsnetze Europas, dennoch gibt es noch zahlreiche großflächige Einzugsgebiete ohne Bankfiliale oder Bankomat ® . Genau dort setzt die Bargeld-Initiative der OeNB an. Die Standorte werden gezielt in Gemeinden errichtet, die bislang nicht ausreichend mit Bargeld versorgt waren. Der neue Bankomat ® in der wachsenden Wohngemeinde Fraham, zu der insgesamt 15 Ortschaften zählen, verkürzt Wege, stärkt die lokale Infrastruktur und erleichtert insbesondere älteren Menschen sowie all jenen den Alltag, die regelmäßig Bargeld nutzen. Mit inzwischen 76 errichteten Standorten hat die OeNB bereits mehr als die Hälfte der geplanten bis zu 120 Geldausgabeautomaten in Betrieb genommen. Frahams Bürgermeister Harald Schick begrüßt die Eröffnung: "Ein gut erreichbarer Bankomat ® gehört heute zur grundlegenden Infrastruktur einer Gemeinde. Die Entscheidung der OeNB ist ein wichtiges Signal für den ländlichen Raum und ein konkreter Beitrag zur Lebensqualität in Fraham." Zwtl.: Bargeld bleibt gefragt Die OeNB setzt sich in Kooperation mit Gemeinde- und Städtebund sowie in Absprache mit dem Bankensektor für eine sichere und flächendeckende Bargeldversorgung in Österreich ein. Mit ihrer Bargeld-Initiative stellt sie sicher, dass Menschen auch außerhalb größerer Zentren weiterhin rasch und unkompliziert Zugang zu Bargeld haben. Die OeNB stellt auch ein Dashboard mit Informationen zur Erreichbarkeit von Geldausgabeautomaten in Österreich zur Verfügung. Auf einen Blick - Fraham (OÖ) verfügt erstmals über einen Bankomaten ® direkt im Ort. - Mit dem Standort in Fraham hat die OeNB bereits 76 von insgesamt bis zu 120 geplanten OeNB-Geldausgabeautomaten errichtet. - Die OeNB schließt im Rahmen ihrer Bargeld-Initiative Versorgungslücken im ländlichen Raum und stärkt den wohnortnahen Zugang zu Bargeld. Rückfragehinweis: Oesterreichische Nationalbank Pressesprecherin Mag.a Marlies Schroeder, MiM Telefon: (+43-1) 404 20-6900 E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at Website: https://www.oenb.at *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0126 2026-11-06/14:34