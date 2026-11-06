APA ots news: OeNB eröffnet neuen Bankomat® in Fraham/OÖ

dpa-AFX · Uhr
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    76. Standort stärkt Bargeldversorgung im ländlichen Raum 

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) setzt ihren  
Ausbau der 
Bargeldversorgung in Österreich fort: In der Gemeinde Fraham im 
Bezirk Eferding wurde heute ein neuer OeNB-Geldausgabeautomat 
eröffnet. Es ist bereits der 76. von insgesamt bis zu 120 Standorten, 
die im Rahmen der bundesweiten Bargeldinitiative der Nationalbank 
errichtet werden. Ziel ist es, Versorgungslücken zu schließen und den 
Zugang zu Bargeld insbesondere in ländlichen Regionen langfristig 
sicherzustellen. 

Mit dem neuen Bankomat ® verfügt Fraham erstmals über einen 
direkten Zugang zu Bargeld vor Ort. Davon profitieren nicht nur die 
rund 2.600 Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, sondern auch 
Menschen aus dem umliegenden Eferdinger Land. Die OeNB stellt ihr 
Bargeldservice kostenfrei zur Verfügung. 

"Wahlfreiheit beim Bezahlen heißt für uns: Bargeld muss für alle 
leicht erreichbar sein. Denn Bargeld gehört zur Nahversorgung wie der 
Bäcker oder die Apotheke. Darum bringen wir es mit eigenen OeNB- 
Geldautomaten dorthin, wo es sonst fehlen würde, heute nach Fraham. 
Gleichzeitig bereiten wir als Ergänzung zum Bargeld den digitalen 
Euro vor, damit in Zukunft auch online sicher und verlässlich mit 
Zentralbankgeld bezahlt werden kann", betont OeNB-Vize-Gouverneurin 
Edeltraud Stiftinger. 

Zwtl.: Versorgungslücken gezielt schließen 

Österreich verfügt zwar über eines der dichtesten 
Bargeldversorgungsnetze Europas, dennoch gibt es noch zahlreiche 
großflächige Einzugsgebiete ohne Bankfiliale oder Bankomat ® . Genau 
dort setzt die Bargeld-Initiative der OeNB an. Die Standorte werden 
gezielt in Gemeinden errichtet, die bislang nicht ausreichend mit 
Bargeld versorgt waren. 

Der neue Bankomat ® in der wachsenden Wohngemeinde Fraham, zu der 
insgesamt 15 Ortschaften zählen, verkürzt Wege, stärkt die lokale 
Infrastruktur und erleichtert insbesondere älteren Menschen sowie all 
jenen den Alltag, die regelmäßig Bargeld nutzen. Mit inzwischen 76 
errichteten Standorten hat die OeNB bereits mehr als die Hälfte der 
geplanten bis zu 120 Geldausgabeautomaten in Betrieb genommen. 

Frahams Bürgermeister Harald Schick begrüßt die Eröffnung: "Ein 
gut erreichbarer Bankomat ® gehört heute zur grundlegenden 
Infrastruktur einer Gemeinde. Die Entscheidung der OeNB ist ein 
wichtiges Signal für den ländlichen Raum und ein konkreter Beitrag 
zur Lebensqualität in Fraham." 

Zwtl.: Bargeld bleibt gefragt 

Die OeNB setzt sich in Kooperation mit Gemeinde- und Städtebund 
sowie in Absprache mit dem Bankensektor für eine sichere und 
flächendeckende Bargeldversorgung in Österreich ein. Mit ihrer 
Bargeld-Initiative stellt sie sicher, dass Menschen auch außerhalb 
größerer Zentren weiterhin rasch und unkompliziert Zugang zu Bargeld 
haben. Die OeNB stellt auch ein Dashboard mit Informationen zur 
Erreichbarkeit von Geldausgabeautomaten in Österreich zur Verfügung. 

Auf einen Blick 

- 

Fraham (OÖ) verfügt erstmals über einen Bankomaten ® direkt im 
Ort. 

- 

Mit dem Standort in Fraham hat die OeNB bereits 76 von insgesamt 
bis zu 120 geplanten OeNB-Geldausgabeautomaten errichtet. 

- 

Die OeNB schließt im Rahmen ihrer Bargeld-Initiative 
Versorgungslücken im ländlichen Raum und stärkt den wohnortnahen 
Zugang zu Bargeld. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

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OTS0126    2026-11-06/14:34
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