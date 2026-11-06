Applied Opto: Lieferprobleme gefährden das Wachstum

Was bewegt die Aktie?

Applied Optoelectronics steigert den Umsatz im berichteten Quartal um 127 Prozent auf 270 Millionen Dollar und übertrifft damit die Erwartungen leicht. Der Gewinn je Aktie erreicht 0,17 Dollar und übersteigt die Erwartungen um 0,03 Dollar. Damit fallen sowohl der Umsatz als auch der Gewinn je Aktie besser aus als erwartet.

Besonders bedeutsam ist der erstmals positive Nettogewinn von über sechs Millionen Dollar. Das Unternehmen erreicht damit einen wichtigen Fortschritt bei der Profitabilität. Zusammen mit dem kräftigen Umsatzanstieg verbessert dieses Ergebnis die Perspektive für die kommenden Quartale. Die weitere Entwicklung von Umsatz und Gewinn bleibt für die mittelfristige Einschätzung der Aktie entscheidend.

Das Geschäft hängt stark von Rechenzentren ab. Der gesamte Konzernumsatz entsteht mit optischen Transceivern, die unter anderem der Kommunikation zwischen Grafikprozessoren in Rechenzentren dienen. Applied Optoelectronics bietet Produkte der Klassen 400G, 800G und 1,6T an. Im 400G-Bereich verdoppeln sich die Umsätze, während sie sich im 800G-Bereich nahezu vervierfachen.

Die Großkunden wechseln zugleich relativ schnell von 800G auf 1,6T. Die starke Nachfrage nach diesen Produkten führt zu Lieferproblemen, weil Applied Optoelectronics mit der Umstellung kaum Schritt hält. Damit hängt das erwartete Wachstum auch davon ab, wie gut das Unternehmen die Kunden versorgen kann. Wenn die Liefermengen hinter dem Bedarf zurückbleiben, könnte das Wachstum schwächer ausfallen als erwartet.

Dieses Risiko belastet die Aktie trotz der starken Geschäftszahlen. Auf einen Kursverlust von 20 Prozent folgt nach den Zahlen ein Anstieg von etwas mehr als vier Prozent. Zugleich liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis inzwischen bei 26 und damit deutlich unter dem Niveau der vergangenen Quartale. Die günstigere Bewertung steht somit einem weiterhin erheblichen Lieferrisiko gegenüber.

Charttechnik

Vom Hoch des vergangenen Jahres bei 233 Dollar ist der Kurs auf unter 47 Dollar gefallen. Der jüngste Anstieg um etwas mehr als vier Prozent fällt gegenüber diesem Rückgang gering aus. Mit erhöhter Wahrscheinlichkeit dürfte die Aktie ihre Korrekturziele inzwischen erreicht haben.

Martins Einschätzung

Die Aktie bleibt auf dem aktuellen Niveau eine Halteposition. Das starke Umsatzwachstum und der erstmals positive Nettogewinn sprechen für weitere Fortschritte. Dynamisches Wachstum bleibt plausibel; seine Umsetzung hängt wesentlich davon ab, wie gut Applied Optoelectronics die hohe Nachfrage nach 1,6T-Produkten bedienen kann.