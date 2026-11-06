British-Airways-Mutter IAG kappt Angebot - Gewinn unter Erwartung

London, 06. ⁠Nov (Reuters) - Die British-Airways-Mutter IAG rechnet für das laufende Jahr wegen der Flugausfälle im Nahen Osten und gestiegener Treibstoffkosten mit einem etwas geringeren Angebot. Dies wäre der erste Rückgang seit 2022, teilte der Luftfahrtkonzern am Freitag ‌mit. Die Lufthansa hält in diesem Jahr das Angebot stabil, will die Kapazität im kommenden Jahr aber um einige Prozent erhöhen. Viele ⁠Airlines drosseln ⁠die Kapazitäten, um die Ticketpreise hochhalten und den Kerosinkostenanstieg hereinholen zu können.

Der operative Gewinn vor Sondereffekten sank bei IAG, zu der auch Fluggesellschaften wie die spanische Iberia und Aer Lingus aus Irland gehören, im dritten Quartal um 16 Prozent auf 1,73 Milliarden Euro. Analysten ‌hatten im Schnitt mit 1,81 Milliarden Euro gerechnet. ‌Die Aktien legten dennoch zu.

Trotz des verfehlten Gewinnziels verwies der Konzern auf den Erfolg seiner Premium-Strategie. Es gebe weiterhin eine starke Nachfrage nach Geschäftsreisen, ⁠insbesondere auf den Nordatlantik-Routen sowie im asiatisch-pazifischen Raum und in Südasien, sagte ‌IAG-Chef Luis Gallego. Kunden versuchten zudem, ⁠den Nahen Osten zu umgehen. Große europäische Fluggesellschaften wie Air France-KLM und Lufthansa zeigten sich im dritten Quartal widerstandsfähiger gegen die hohen Treibstoffkosten als Billigflieger wie Ryanair, da sie verstärkt ‌auf zahlungskräftige Kunden setzen.

Für das ⁠vierte Quartal sind laut IAG 85 ⁠Prozent der angebotenen Sitzplätze gebucht. Auch die Buchungszahlen für das erste Quartal 2027 seien robust. IAG erwartet für das Gesamtjahr Treibstoffkosten von 8,9 Milliarden Euro. Um sich gegen Preisschwankungen abzusichern, hat der Konzern 71 Prozent seines Treibstoffbedarfs für das restliche Jahr 2026 und 45 Prozent für das Jahr 2027 abgesichert. Das Management geht davon aus, dass dieses Absicherungsprogramm einen Großteil der kommenden Preissteigerungen im nächsten ⁠Jahr auffangen kann.

(Bericht von Joanna Plucinska; geschrieben von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)