Aufgrund gestiegener Kerosinpreise

British-Airways-Mutter IAG rechnet mit Kapazitätsrückgang

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Dushlik/Shutterstock.com
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(Reuters) - Die British-Airways-Mutter IAG rechnet wegen des Kriegs im Iran und gestiegener Kerosinpreise mit einem Rückgang der Kapazität. Die ‌Jahreskapazität werde wegen Flugausfällen im Nahen Osten infolge des Krieges und anderer ⁠regionaler ⁠Konflikte nun etwas niedriger als im Vorjahr erwartet, teilte der Luftfahrtkonzern am Freitag mit.

Im dritten Quartal erzielte IAG einen operativen Gewinn vor ‌Sondereffekten von 1,73 Milliarden Euro. ‌Der Konzern verfehlte damit die Schätzungen der Analysten, die 1,81 Milliarden Euro ⁠prognostiziert hatten.

Positiv äußerte sich das Management zur ‌Buchungslage: Für das ⁠vierte Quartal seien 85 Prozent der Buchungen gesichert und auch das erste Quartal 2027 sehe stark aus. ‌Die gesamten ⁠Treibstoffkosten für 2026 schätzt ⁠IAG auf 8,9 Milliarden Euro. Für 2027 ist der Konzern nach eigenen Angaben zu 45 Prozent gegen Preisschwankungen abgesichert.

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