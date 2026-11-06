Celsius: Die Aktie fällt trotz kräftigen Wachstums

Was bewegt die Aktie?

Celsius Holdings verbindet kräftiges Umsatzwachstum mit einem Gewinn über den Erwartungen. Der Umsatz steigt um 17 Prozent, der Gewinn erreicht 41 Cent gegenüber erwarteten 34 Cent. Damit fallen die Geschäftszahlen besser als erwartet aus, während die anschließende Kursentwicklung ein deutlich schwächeres Bild zeigt.

Den wesentlichen Beitrag zum Wachstum liefert die übernommene Marke Alani Nu. Ihr Umsatz steigt um 58 Prozent und sorgt damit praktisch für den gesamten Zuwachs des Unternehmens. Bei den Marken Celsius und Rockstar fällt die Verkaufsentwicklung schwächer aus. Das Wachstum innerhalb des Markenportfolios verteilt sich damit sehr unterschiedlich.

Auch regional unterscheiden sich die Wachstumsraten deutlich. In Nordamerika legt der Umsatz um 15 Prozent zu, während einzelne nordische Märkte Zuwächse von bis zu knapp 80 Prozent erreichen. Diese hohen Raten betreffen ausgewählte Märkte. Die internationale Expansion bleibt neben der Übernahme von Alani Nu ein wesentlicher positiver Aspekt der Unternehmensentwicklung.

An der Börse folgt auf die zunächst positive Aufnahme der Zahlen ein Kursrückgang im Tagesverlauf. Zwischen Tageshoch und Tagestief liegt eine Spanne von mehr als zehn Prozent. Am Ende verliert die Aktie im Haupthandel 2,3 Prozent. Damit geht die anfängliche positive Reaktion im weiteren Handel vollständig verloren.

Der Kurs steht weiterhin bei rund 30 Dollar. Die starken Zuwächse bei Alani Nu und in einzelnen internationalen Märkten stehen damit einer anhaltend schwachen Kursentwicklung gegenüber. Für die Bewertung der aktuellen Lage zählen beide Seiten: Celsius wächst kräftig, zugleich bleibt die Kursreaktion auf die besseren Geschäftszahlen enttäuschend.

Martins Einschätzung

Bei Celsius ist vorerst Zurückhaltung beim Aufbau neuer Positionen angebracht. Die Übernahme von Alani Nu und die internationale Expansion bleiben überzeugende Wachstumsargumente. Die schwächere Entwicklung der übrigen Marken und der Kursverlauf begrenzen jedoch die Attraktivität der Aktie. Im Vergleich bleibt Monster Beverage die bessere Wahl.