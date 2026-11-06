Cloudflare: Starkes Wachstum rechtfertigt neue Käufe

Was bewegt die Aktie?

Cloudflare steigert den Quartalsumsatz um 39 Prozent auf 782 Millionen Dollar. Damit übertrifft das Unternehmen die Erwartungen um mehr als 40 Millionen Dollar und erreicht das höchste Umsatzwachstum seit vier Jahren. Das hohe Wachstumstempo geht somit mit einem deutlichen Abstand zu den zuvor erwarteten Erlösen einher.

Auch der Gewinn entwickelt sich kräftig: Er steigt um 41 Prozent. Der Gewinn je Aktie erreicht 0,38 Dollar und übertrifft die Erwartungen damit um 0,04 Dollar. Cloudflare liefert somit sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie bessere Ergebnisse als erwartet.

Ein Schwachpunkt bleibt die bereinigte Bruttomarge von 72,4 Prozent. Sie liegt einen Prozentpunkt unter den Erwartungen und drei Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Trotz des höchsten Umsatzwachstums seit vier Jahren fällt diese Marge damit im Jahresvergleich niedriger aus. Das begrenzt das ansonsten sehr positive Gesamtbild der Quartalszahlen.

Cloud-Infrastruktur und Cybersicherheit sorgen für die starke Nachfrage. Mit dem zunehmenden Einsatz von Anwendungen der künstlichen Intelligenz könnten beide Bereiche weiter an Bedeutung gewinnen. Ausgaben zum Schutz vor Cyberbedrohungen besitzen für Unternehmen hohe Priorität, denn ein erfolgreicher Angriff kann das gesamte Geschäft gefährden.

Für das vierte Quartal erwartet Cloudflare einen Umsatz von 845 bis 846 Millionen Dollar. Die bisherigen Markterwartungen lagen bei knapp unter 800 Millionen Dollar, sodass auch der Ausblick einen deutlichen Abstand zu den Erwartungen zeigt. Gegenüber den 782 Millionen Dollar des abgeschlossenen Quartals stellt das Unternehmen damit einen weiteren Umsatzanstieg in Aussicht. Die Prognose setzt die dynamische Geschäftsentwicklung fort und liefert einen weiteren Grund für die positive Kursreaktion.

Charttechnik

Nach einem Kursverlust von acht Prozent am Vortag deutet die vorbörsliche Entwicklung auf einen rund 20 Prozent höheren Handelsstart hin. Als möglicher Eröffnungsbereich kommen etwa 294 bis 295 Dollar infrage.

Der längerfristige Trend zeigt aufwärts. Die jüngste Korrektur erreicht einen Unterstützungsbereich an früheren Hochs. Solange das Tief vor den Quartalszahlen hält, bietet die starke Kursreaktion eine Ausgangslage für Käufe mit dem Ziel eines erneuten Anstiegs zum alten Hoch. Ein Unterschreiten dieses Tiefs würde das Kaufszenario entkräften.

Martins Einschätzung

Cloudflare gehört nach diesen Zahlen zu den bevorzugten Aktien für aggressive kurzfristige Käufe. Das kräftige Wachstum, die hohe Nachfrage und der starke Ausblick sprechen dafür, den jüngsten Rücksetzer als Gelegenheit zu betrachten.

Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 155 auf Basis der erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate ist die Bewertung allerdings sehr hoch. Sie verlangt anhaltend starke Geschäftszahlen. Wenn der Gesamtmarkt oder der Softwaresektor erneut deutlich fällt und Cloudflare das Tief vor den Zahlen unterschreitet, ist ein zügiger Ausstieg aus einer entsprechend abgesicherten Position entscheidend.