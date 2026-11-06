Condor sichert Tariffrieden an Bord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gäste der Fluggesellschaft Condor müssen in den kommenden beiden Jahren keine Streiks des fliegenden Personals befürchten. Nach dem Tarifabschluss zu den Pilotengehältern einigte sich das Unternehmen nun auch mit der Kabinengewerkschaft Ufo auf einen Manteltarif für die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Das bestätigten beide Seiten.

Man habe erreicht, was unmittelbar zählt, erklärte Ufo-Vorstandsmitglied Mohammad Sotoudeh. Es gebe mehr planbare Freizeit, verlässlichere freie Tage und klare Regeln für die Belastung. Über die Gehälter der Crews soll laut Ufo erst wieder zum Jahresende 2028 verhandelt werden.

Früher als die Lufthansa erreicht Condor damit einen dauerhaften Tariffrieden. Bei der großen Konkurrentin läuft nach mehreren Streikrunden der Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Ufo eine Mediation. Zuvor war die Schlichtung mehrerer Einzelkonflikte ergebnislos geblieben./ceb/DP/mis