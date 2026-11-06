Copernicus: 2026 reißt fast sicher 1,5-Grad-Marke

dpa-AFX · Uhr
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BONN (dpa-AFX) - Das Jahr 2026 wird nach Angaben des EU-Klimawandeldienstes Copernicus fast sicher die Marke von 1,5 Grad globaler Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit reißen. Dies wäre das zweite Mal nach 2024, wie der Dienst mitteilte - als offiziell gerissen gilt das Ziel jedoch erst im mehrjährigen Durchschnitt./swe/DP/jha

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