Daimler Truck: Das Gewinnplus verlangt Vorsicht

Was bewegt die Aktie?

Daimler Truck erzielt im dritten Quartal im Industriegeschäft einen Umsatz von 11,6 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern, kurz Ebit, wächst zugleich um 73 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro. Damit steigt das operative Konzernergebnis deutlich stärker als der Umsatz des Industriegeschäfts.

Auch beim Gewinn je Aktie fällt die Verbesserung kräftig aus. Er erreicht 0,91 Euro und liegt damit um 75 Prozent über dem Vorjahreswert. Sowohl das Konzernergebnis als auch der Gewinn je Aktie zeigen damit einen deutlich höheren prozentualen Zuwachs als der Umsatz im Industriegeschäft.

Den wichtigsten Beitrag zum Gewinn liefert weiterhin Nordamerika. Dort modernisieren Spediteure nach mehreren Jahren zurückhaltender Investitionen zunehmend ihre Fahrzeugflotten. Zusätzlich profitiert Daimler Truck von Zollerstattungen in dreistelliger Millionenhöhe. Die Ergebnisverbesserung verbindet damit eine höhere Investitionsbereitschaft der Kunden mit einem erheblichen Beitrag aus Rückzahlungen.

In Europa und Lateinamerika entwickelt sich das Geschäft verhaltener. Gestiegene Materialkosten belasten dort die Margen und begrenzen die Profitabilität. Gleichzeitig fällt der Auftragseingang mit 71.170 Fahrzeugen schwächer aus als erwartet. Den kräftigen Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn steht damit eine schwächere Entwicklung bei den Bestellungen gegenüber.

Für die Bewertung des Gewinnanstiegs verdienen die Zollerstattungen deshalb besondere Aufmerksamkeit. Daimler Truck hatte seine Gewinnprognose bereits im Sommer um 400 Millionen Euro angehoben. Die Rückzahlungen verbessern das Ergebnis erheblich und schränken dessen Aussagekraft für die weitere Gewinnentwicklung ein. Entscheidend bleibt daher, wie sich das Geschäft neben diesen Erstattungen entwickelt.

Charttechnik

Die Aktie eröffnet bei rund 39 Euro und steigt anschließend leicht über den Eröffnungskurs. Gegenüber dem Vortag bleibt dennoch ein Minus von fast vier Prozent. Nach den zwischenzeitlichen Schwankungen liegt der Kurs wieder ungefähr auf dem Niveau von Anfang Januar.

Martins Einschätzung

Die kräftigen Gewinnzuwächse verdienen wegen des erheblichen Beitrags der Zollerstattungen eine vorsichtige Bewertung. Für die weitere Entwicklung zählen die Flottenmodernisierung in Nordamerika, die Kostenbelastung in Europa und Lateinamerika sowie der schwächere Auftragseingang. Bei Daimler Truck ist deshalb derzeit Zurückhaltung angebracht.