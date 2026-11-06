Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Daimler Truck – Starke Gewinne, aber wie nachhaltig?

Der Lkw-Hersteller Daimler Truck meldet eine deutliche Verbesserung seiner Geschäftszahlen. Besonders Nordamerika sorgt für positive Impulse. Doch bei genauerem Hinsehen fallen einige Besonderheiten auf. Wie viel der Erholung ist nachhaltig und wo bleiben Unsicherheiten?

Applied Optoelectronics – KI-Nachfrage trifft auf Engpässe!

Der Spezialist für optische Datenverbindungen Applied Optoelectronics wächst in beeindruckendem Tempo und profitiert von enormen Investitionen in KI-Rechenzentren. Trotzdem sorgt der Ausblick für Ernüchterung. Was bremst das Unternehmen, obwohl die Nachfrage kaum stärker sein könnte? Und welche Rolle spielen neue Großkundenverträge?

Cloudflare – Wachstum überrascht, Prognose steigt!

Cloudflare überzeugt mit einer beeindruckenden Geschäftsentwicklung und hebt seine Erwartungen für das Gesamtjahr an. Besonders spannend ist die zunehmende Bedeutung der KI-Infrastruktur. Kann das Unternehmen die hohe Wachstumsdynamik aufrechterhalten und die steigenden Erwartungen der Anleger erfüllen?