Märkte heute

Daimler Truck: Gewinnplus! Cloudflare top, Applied Opto enttäuscht

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Lufthansa, Rheinmetall, Daimler Truck, Unity Software, Celsius Holdings, Airbnb, MP Materials, Iren, Applied Optoelectronics und Cloudflare.

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Daimler Truck – Starke Gewinne, aber wie nachhaltig?

Der Lkw-Hersteller Daimler Truck meldet eine deutliche Verbesserung seiner Geschäftszahlen. Besonders Nordamerika sorgt für positive Impulse. Doch bei genauerem Hinsehen fallen einige Besonderheiten auf. Wie viel der Erholung ist nachhaltig und wo bleiben Unsicherheiten?

Applied Optoelectronics – KI-Nachfrage trifft auf Engpässe!

Der Spezialist für optische Datenverbindungen Applied Optoelectronics wächst in beeindruckendem Tempo und profitiert von enormen Investitionen in KI-Rechenzentren. Trotzdem sorgt der Ausblick für Ernüchterung. Was bremst das Unternehmen, obwohl die Nachfrage kaum stärker sein könnte? Und welche Rolle spielen neue Großkundenverträge?

Cloudflare – Wachstum überrascht, Prognose steigt!

Cloudflare überzeugt mit einer beeindruckenden Geschäftsentwicklung und hebt seine Erwartungen für das Gesamtjahr an. Besonders spannend ist die zunehmende Bedeutung der KI-Infrastruktur. Kann das Unternehmen die hohe Wachstumsdynamik aufrechterhalten und die steigenden Erwartungen der Anleger erfüllen?

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
Lufthansa
Daimler Truck
Cloudflare
Applied Optoelectronics
MP Materials
Airbnb
Celsius
Unity Software
Iren

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute 05.11.2026
Rheinmetall senkt Prognose – App Lovin glänztgestern, 11:52 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Märkte heute 04.11.2026
AMD im KI-Boom – Arista Networks mit Rekordwachstum04. Nov. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Plus
Fünf Metriken im Check
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich istgestern, 10:56 Uhr · onvista
Google-Schriftzug und Logo-Skulptur am Googleplex in Silicon Valley, Kalifornien
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Fünf Metriken im Check
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich istgestern, 10:56 Uhr · onvista
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktie04. Nov. · onvista
Plus
Bis zu sieben Prozent Rendite
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen ran04. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen