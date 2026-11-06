Vorbörse 06.11.2026

Dax fällt – Asien folgt schlechtestem Nasdaq-Tag seit 2020

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Der massive Kursrutsch in den USA prägt am Freitag das Geschehen im rekordhohen Dax. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor der Eröffnung des Xetra-Handels 0,8 Prozent tiefer auf 26.105 Punkte.

Tags zuvor hatte der Dax mit 26.692 Punkten einen Rekordstand erreicht, bevor die Schwäche an den US-Börsen einsetzte. Der Nasdaq 100 verzeichnete den stärksten Tagesverlust seit dem Corona-Crash im März 2020.

"An der Wall Street ist genau das eingetreten, was Anleger seit Monaten befürchten: dass sich das Klumpenrisiko aus wenigen Tech-Schwergewichten rächt und die großen Indizes mit in die Tiefe reißt, wenn sie einmal stärker fallen sollten", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

USA: Demokratensieg leitet Ausverkauf ein

Die Furcht vor einer stärkeren Regulierung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) hat am Donnerstag am US-Aktienmarkt zu einem Ausverkauf bei Technologiewerten geführt. Zwei Tage nach den Wahlerfolgen der Demokraten bei den Zwischenwahlen brachen insbesondere die Papiere aus dem Umfeld der Chipbranche ein, die bis zuletzt als größte Profiteure des KI-Hypes gegolten hatten.

Für den technologielastigen Nasdaq 100 war es das größte Tagesminus seit dem Corona-Einbruch im März 2020. Aber auch Standardwerte standen stark unter Druck. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 3,4 Prozent. Anleger schichteten Gelder in den als sicherer empfundenen Hafen der Staatsanleihen um.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.523- 3,44 Prozent
S&P 5007.353- 4,36 Prozent
Nasdaq 10026.629- 6,36 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag kräftig nachgegeben. Die Schwäche an den US-Börsen schlug auch in Asien durch. "An der Wall Street ist genau das eingetreten, was Anleger seit Monaten befürchten: dass sich das Klumpenrisiko aus wenigen Tech-Schwergewichten rächt und die großen Indizes mit in die Tiefe reißt, wenn sie einmal stärker fallen sollten", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

In Japan sackte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um rund sechs Prozent ab. Auch der Markt in Südkorea stand stark unter Druck. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten vom Festland büßte 1,5 Prozent ein und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab um ein Prozent Prozent nach.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22557.434- 5,96 Prozent
Hang Seng24.558- 0,96 Prozent
CSI 3004.053- 1,47 Prozent
Kospi5.050- 6,19 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future123,29+ 0,06 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,24- 0,005 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,84- 0,002 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1198- 0,19 Prozent
Dollar in Yen157,80- 0,01 Prozent
Euro in Yen176,71- 0,19 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent99,94 Dollar+ 1,65 Dollar
WTI91,76 Dollar+ 1,24 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT LUFTHANSA AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 8,40 (7,50) EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 66 (63) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 51 (47,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 2,80 (3,10) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR EVOTEC AUF 3,75 (3,60) EUR - 'HOLD'

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.11.2026heute · 05:10 Uhr · onvista
test
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 06.11.2026heute · 05:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SAF-HOLLAND AUF 27 (23) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 49,50 (47) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 9,50 (9) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 69 (68) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 36 (38) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 17,70 (18,20) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 48,50 (46) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN SENKT HANNOVER RÜCK AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 270 EUR

- JPMORGAN SENKT MUNICH RE AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 590 EUR

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 47 (45) EUR - 'OUTPERFORM'

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 47 (45) EUR - 'OUTPERFORM'

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR ELRINGKLINGER AUF 6 (5,50) EUR - 'NEUTRAL'

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR SAF-HOLLAND AUF 25 (20,50) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 28 (23) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- WILLIAM O'NEIL NIMMT TALANX MIT 'BUY' WIEDER AUF

(mit Material von dpa-AFX)

Kennst du schon die Abo-Angebote von onvista? Mit unseren Premium-Services bist du an der Börse immer einen Schritt voraus.

Alle Abo-Angebote von onvista
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Ö
Ölpreis Brent
U
US Tech 100
D
Dow Jones
Bayer
N
NASDAQ 100
S
S&P 500
Deutsche Telekom
Vonovia
Lufthansa
N
Nikkei
Münchener Rück
Eurokurs (Euro / Dollar)
Siemens
Commerzbank
Puma
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Deutsche Post
Hannover Rück
CTS Eventim
Evotec
Ö
Ölpreis WTI
HelloFresh
Talanx
JP Morgan
ElringKlinger
Euro / Yen (Yenkurs)
H
Hang Seng
SAF-HOLLAND
Dow
NASDAQ
Barclays
D
DAX (Kursindex)
$
US Dollar/Japanischer Yen
IG Group Holdings
SP Group
Abo Group
Market Ltd.

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 05.11.2026
Dax steuert nach kräftigem Vortagesplus auf Rekord zugestern, 07:10 Uhr · onvista
Dax steuert nach kräftigem Vortagesplus auf Rekord zu
Vorbörse 04.11.2026
Nach US-Zwischenwahlen: Dax im Minus erwartet04. Nov. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Fünf Metriken im Check
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich istgestern, 10:56 Uhr · onvista
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktie04. Nov. · onvista
Plus
Bis zu sieben Prozent Rendite
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen ran04. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen