Dax fällt – Asien folgt schlechtestem Nasdaq-Tag seit 2020

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Der massive Kursrutsch in den USA prägt am Freitag das Geschehen im rekordhohen Dax. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor der Eröffnung des Xetra-Handels 0,8 Prozent tiefer auf 26.105 Punkte.

Tags zuvor hatte der Dax mit 26.692 Punkten einen Rekordstand erreicht, bevor die Schwäche an den US-Börsen einsetzte. Der Nasdaq 100 verzeichnete den stärksten Tagesverlust seit dem Corona-Crash im März 2020.

"An der Wall Street ist genau das eingetreten, was Anleger seit Monaten befürchten: dass sich das Klumpenrisiko aus wenigen Tech-Schwergewichten rächt und die großen Indizes mit in die Tiefe reißt, wenn sie einmal stärker fallen sollten", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

USA: Demokratensieg leitet Ausverkauf ein

Die Furcht vor einer stärkeren Regulierung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) hat am Donnerstag am US-Aktienmarkt zu einem Ausverkauf bei Technologiewerten geführt. Zwei Tage nach den Wahlerfolgen der Demokraten bei den Zwischenwahlen brachen insbesondere die Papiere aus dem Umfeld der Chipbranche ein, die bis zuletzt als größte Profiteure des KI-Hypes gegolten hatten.

Für den technologielastigen Nasdaq 100 war es das größte Tagesminus seit dem Corona-Einbruch im März 2020. Aber auch Standardwerte standen stark unter Druck. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 3,4 Prozent. Anleger schichteten Gelder in den als sicherer empfundenen Hafen der Staatsanleihen um.

Asien: Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag kräftig nachgegeben. Die Schwäche an den US-Börsen schlug auch in Asien durch. "An der Wall Street ist genau das eingetreten, was Anleger seit Monaten befürchten: dass sich das Klumpenrisiko aus wenigen Tech-Schwergewichten rächt und die großen Indizes mit in die Tiefe reißt, wenn sie einmal stärker fallen sollten", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

In Japan sackte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um rund sechs Prozent ab. Auch der Markt in Südkorea stand stark unter Druck. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten vom Festland büßte 1,5 Prozent ein und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab um ein Prozent Prozent nach.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 57.434 - 5,96 Prozent Hang Seng 24.558 - 0,96 Prozent CSI 300 4.053 - 1,47 Prozent Kospi 5.050 - 6,19 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 123,29 + 0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,24 - 0,005 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,84 - 0,002 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 99,94 Dollar + 1,65 Dollar WTI 91,76 Dollar + 1,24 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT LUFTHANSA AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 8,40 (7,50) EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 66 (63) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 51 (47,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 2,80 (3,10) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR EVOTEC AUF 3,75 (3,60) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SAF-HOLLAND AUF 27 (23) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 49,50 (47) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 9,50 (9) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 69 (68) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 36 (38) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 17,70 (18,20) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 48,50 (46) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN SENKT HANNOVER RÜCK AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 270 EUR

- JPMORGAN SENKT MUNICH RE AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 590 EUR

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 47 (45) EUR - 'OUTPERFORM'

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 47 (45) EUR - 'OUTPERFORM'

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR ELRINGKLINGER AUF 6 (5,50) EUR - 'NEUTRAL'

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR SAF-HOLLAND AUF 25 (20,50) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 28 (23) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- WILLIAM O'NEIL NIMMT TALANX MIT 'BUY' WIEDER AUF

(mit Material von dpa-AFX)

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