Dax knickt nach Tech-Abverkauf ein - Rheinmetall sinkt weiter

Der weltweite Ausverkauf im KI- und Halbleitersektor hat vor dem Wochenende auch die Anleger am deutschen Aktienmarkt in die Flucht geschlagen. Der Dax büßte am Freitag ausgehend von seinem erst am Vortag mit 26.692 Punkten erreichten Rekord zeitweise über 1.000 Zähler ein. Letztlich sackte er um 1,92 Prozent auf 25.820 Punkte ab. Damit gab der Dax sein zwischenzeitliches Wochenplus komplett ab. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Freitag um 0,81 Prozent auf 30.642 Punkte bergab.

Die Euphorie nach den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten verpuffte an den Börsen schnell. "Auf der einen Seite steht die Erleichterung über das eindeutige Ergebnis bei den US-Zwischenwahlen, auf der anderen Seite die Sorge, dass eine strengere KI-Regulierung für neue Wachstumsbremsen sorgt", fasste Chefmarktanalyst Timo Emden vom Broker CapTrader die Lage nach dem Wahlerfolg der Demokraten zusammen. Nun dominiere die Furcht, dass Washington in Zukunft den KI-Motor abwürgen und die regulatorischen Daumenschrauben stärker anziehen könnte.

Ein überraschend robuster US-Jobbericht geriet vor dem Wochenende etwas in den Hintergrund. "Der Arbeitsmarkt ist stark, gleichzeitig wird die Inflationsrate im Oktober auf vier Prozent ansteigen", kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank mit Blick auf die am kommenden Dienstag anstehenden Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten. Die US-Notenbank Fed werde den Leitzins daher im Dezember anheben müssen. Höhere Zinsen könnten insbesondere Technologie-Aktien zusätzlich belasten.

Darüber hinaus warten die Anleger gespannt auf Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der bald über eine mögliche Wiederaufnahme des Iran-Kriegs entscheiden will. Mit der Hoffnung auf ein schnelleres Ende des Krieges waren die Ölpreise zeitweise deutlich zurückgegangen und gaben am Freitag erneut nach.

Halbleiter erholt, Übernahmefantasie bei Hochtief

Ein wenig erholten sich die am Vortag gebeutelten Halbleiter-Werte. Infineon legten moderat zu, leichte bis merkliche Gewinne verbuchten auch Siltronic, Jenoptik und Aixtron. Am Vortag verkauften viele Anleger die in diesem Jahr stark gelaufenen Chip-Aktien noch ab. Hochtief-Aktien wiederum gewannen fast sechs Prozent. Der Baukonzern profitierte in diesem Jahr stark von Aufträgen für Datenzentren, Übernahmegerüchte durch den spanischen Konkurrenten ACS sorgten am Freitag für die nötige Kursfantasie.

Quartalszahlen gab es vor dem Wochenende von Daimler Truck. Die am Vortag starken Aktien des Lastwagenherstellers fielen um 3,4 Prozent. Der Auftragseingang im dritten Quartal sei wie erwartet schwach gewesen, hieß es von der Investmentbank Oddo BHF. Insgesamt sei das Quartal allerdings solide gelaufen. Die Analysten von JPMorgan lobten die Entwicklung in Nordamerika.

Munich Re und Hannover Rück verbuchten Kursverluste von jeweils rund drei Prozent. JPMorgan hatte die Aktien der beiden Rückversicherer abgestuft und bremste deren jüngste Rally damit aus.

Rüstungswerte standen weiter unter Druck. Für die Papiere von Rheinmetall hagelte es Kurszielsenkungen nach der jüngsten Gewinnwarnung. Der Kurs rutschte zeitweise unter die 800-Euro-Marke und verlor bis zum Schluss 1,8 Prozent auf 815 Euro. Vor 13 Monaten hatten Rheinmetall-Aktien noch mehr als 2.000 Euro gekostet.

Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus wird wegen gesenkter Erwartungen an das Geschäft in China und Nordamerika vorsichtiger. Für die Anteile ging es um satte zwölf Prozent bergab. Die neuen mittelfristigen Ziele seien realistischer und auch besser als erwartet, Abschreibungen und eine niedrigere Dividende wirkten aber negativ, hieß es am Markt. Zuversichtlicher blickt dagegen der Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost nach einem guten dritten Quartal auf das laufende Jahr. Die Titel verteuerten sich um 4,5 Prozent.

Euro schwächer, Gold bleibt an 4.000-Dollar-Marke hängen

Der Euro gab am Freitag erneut nach. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1147 US-Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch über 1,12 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1165 (Donnerstag: 1,1224) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8956 (0,8909) Euro.

Der US-Arbeitsmarkt hat sich im Oktober überraschend robust entwickelt. Die Beschäftigung stieg deutlich, die Arbeitslosenquote ging zurück und die Stundenlöhne stiegen so stark wie seit Jahresbeginn nicht mehr. Im September hatte der Arbeitsmarktbericht noch enttäuscht.

An den Finanzmärkten wird nach den robusten Arbeitsmarktdaten überwiegend mit einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember gerechnet. "Die Zinserwartungen sind wegen der aufkommenden Verunsicherung vor allem bei Tech-Aktien zuletzt deutlich gedämpft worden", kommentierte Helaba-Experte Ralf Umlauf. "Dies könnte sich nun wieder umkehren." In der vergangenen Woche hatte die Fed den Leitzins nicht verändert. Insgesamt hielten sich die Ausschläge am Devisenmarkt nach dem Arbeitsmarktbericht aber in Grenzen.

Gold profitierte nicht von der Nervosität an den Aktienmärkten. Der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) verlor am Freitag 0,6 Prozent auf 4.061 US-Dollar. Das Edelmetall hielt sich damit aber immerhin über der Marke von 4.000 Dollar, die zuletzt kurzzeitig abgegeben wurde und im bisherigen Börsenjahr mehrfach als Unterstützung fungiert hat.

(mit Material von dpa-AFX)