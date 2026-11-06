Dax Chartanalyse 06.11.2026

Dax ringt um 26.000 Punkte – Diese Marken entscheiden

onvista · Uhr

Der Dax fällt nach seinem neuen Allzeithoch deutlich zurück. Der massive Abverkauf an der Wall Street belastet. Jetzt entscheidet die Marke von 26.000 Punkten.

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Dax Unterstützungen:25.900 / 25.860 intraday25.780 Schlüsselmarke
Dax Widerstände:26.060 Tageshoch26.100 Wochenmarke

Dax Rückblick

Auf die Rekordjagd folgte am Donnerstag die Ernüchterung. Der Dax erreichte zunächst bei 26.693 Punkten ein neues Allzeithoch, bevor massive Verkäufe an der Wall Street auch den deutschen Aktienmarkt belasteten. Zum Xetra-Schluss verlor der Index 0,4 Prozent auf 26.325 Punkte. Besonders Technologie- und Rüstungswerte standen unter Druck. Rheinmetall verlor annähernd 20 Prozent.

An der Wall Street kam es zu einem regelrechten Ausverkauf. Der Dow Jones verlor 3,4 Prozent auf 51.523 Punkte, der S&P 500 brach um 4,4 Prozent auf 7.353 Punkte ein. Der Nasdaq Composite büßte sogar 5,5 Prozent ein und schloss bei 24.315 Punkten. Besonders Halbleiterwerte wurden massiv verkauft. Nvidia verlor mehr als neun Prozent. Nach den US-Midterms wachsen die Sorgen, dass strengere Regulierungen den Ausbau von KI-Rechenzentren bremsen könnten.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr zeigt sich nach dem Rekordhoch eine deutliche Trendwende auf kurzfristiger Ebene. Die steile Aufwärtstrendlinie wurde bereits gestern gebrochen. Am Freitag setzte sich der Abverkauf zunächst fort und führte den Dax bis in den Bereich um 26.250 Punkte.

Dort traf der Index auf die zweite, flacher verlaufende Aufwärtstrendlinie seit dem 3. November. Die anschließende Erholung führte den Dax gegen 10:45 Uhr wieder bis an die Marke von 26.000 Punkten. Diese bildet nun gemeinsam mit der Zone um 26.100 Punkte den nächsten Widerstandsbereich.

Dax Chartanalyse 06.11.2026
Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Entscheidend ist nun, ob der Dax die Marke von 26.000 Punkten nachhaltig zurückerobern kann. Gelingt dies, wäre eine Erholung bis 26.100 und anschließend 26.300 Punkte möglich. Erst oberhalb dieser Marken würde sich das kurzfristige Chartbild wieder verbessern.

Scheitert der Index dagegen an 26.000 Punkten, droht ein erneuter Rücklauf bis 25.900 und anschließend 25.780 Punkte. Darunter rückt die wichtige Unterstützungszone zwischen 25.665 und 25.690 Punkten in den Fokus. Nach dem starken Abverkauf an den US-Börsen bleibt die Gefahr weiterer Gewinnmitnahmen erhöht. Insbesondere zu den US-Arbeitsmarktdaten am frühen Nachmittag.

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Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU90JH) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 06.11.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 23.157,83 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DN57WG) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 06.11.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 28.533,67 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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