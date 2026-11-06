Frankfurt, 06. ⁠Nov (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge schwächer starten. Am Donnerstag war der deutsche Leitindex 0,4 Prozent tiefer bei 26.325,01 Punkten aus dem Handel gegangen. Der Optimismus ‌der Anleger nach dem Erdrutschsieg der Demokraten bei den "Midterms" hatte den deutschen Leitindex im früheren Handelsverlauf auf ein Rekordhoch von ⁠26.692,90 Punkten ⁠getrieben. Danach folgten die europäischen Aktienmärkte jedoch den US-Börsen, die abstürzten. Sorgen über verstärkten politischen Widerstand in den USA gegen den schnellen Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) brachten die Indizes ins Wanken.

Auch in Asien hinterließ die Furcht vor ‌einer strengeren Regulierung der KI-Branche nach dem ‌Wahlsieg der Demokraten ihre Spuren. Der Nikkei-Index rutschte zeitweise um gut sieben Prozent ab, der breiter gefasste Topix um 6,5 Prozent.

Auf der ⁠Agenda steht zum Wochenschluss vor allem die Geldpolitik:

• Im Rennen um ‌die Nachfolge von EZB-Chefin Christine ⁠Lagarde endet die Frist für die Bewerbungen aus den Euroländern.

• Die Anleger warten auf die US-Arbeitsmarktdaten für Oktober - davon erhoffen sie sich Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs ‌der US-Notenbank Fed. Ökonomen ⁠erwarten einen Zuwachs von 65.000 Stellen ⁠außerhalb der Landwirtschaft, nachdem im September nur 29.000 Arbeitsplätze hinzugekommen waren.

• Ebenfalls zum Wochenschluss stehen die Daten zur deutschen Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen im Euroraum im September an.

• Auf der Unternehmensseite blicken Anleger unter anderem auf die Geschäftszahlen von Daimler Truck.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures

Dax 26.325,01

EuroStoxx50 6.231,54

EuroStoxx50-Future 6.238,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes Prozent

Dow Jones 51.523,06 -3,4%

Nasdaq

S&P 500 7.353,73 -4,4%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 57.393,22 -6,0%

Shanghai 3.651,21 -1,0%

Hang Seng 24.546,53 -1,0%

(Bericht von Daniela Pegna, Sanne ⁠Schimanski, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)