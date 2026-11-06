Der Saudi Fund for Development unterzeichnet sechs Entwicklungsdarlehensverträge im Wert von über 403 Millionen USD mit Syrien

Der Saudi Fund for Development (SFD) hat sechs Vereinbarungen über zinsgünstige Entwicklungskredite im Wert von mehr als 403 Millionen USD mit der Arabischen Republik Syrien unterzeichnet. Dies stellt einen bedeutenden Schritt zur Unterstützung des Wiederaufbaus des Landes dar, der durch die Instandsetzung wesentlicher Infrastruktur, die Wiederherstellung lebenswichtiger öffentlicher Dienstleistungen und die Verbesserung der Lebensbedingungen der von jahrelangen Konflikten betroffenen Bevölkerungsgruppen vorangetrieben wird.

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HRH the Crown Prince and President of the Syrian Arab Republic Al-Sharaa witness signing of agreements (Photo: AETOSWire)

Die Vereinbarungen, die auf Anweisung des Hüters der beiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz Al Saud, und Seiner Königlichen Hoheit Prinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Kronprinz und Ministerpräsident, unterzeichnet wurden, spiegeln das anhaltende Engagement des Königreichs wider, die Entwicklungsprioritäten Syriens zu unterstützen. Die Unterzeichnungszeremonie fand im Beisein Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen und des syrischen Präsidenten Ahmed Al-Sharaa statt, wobei SFD-Geschäftsführer Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad und der syrische Finanzminister Mohammed Yusr Barniyeh die Vereinbarungen im Namen ihrer jeweiligen Institutionen unterzeichneten.

Die Finanzierung erstreckt sich auf sechs Entwicklungsbereiche und wird dringende Bedürfnisse decken sowie gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit von Gemeinden und öffentlichen Einrichtungen in ganz Syrien stärken.

Ein Darlehen in Höhe von 90 Millionen USD dient der Sanierung von Kraftwerksblöcken im Wärmekraftwerk Aleppo, wodurch die zuverlässige Stromversorgung für rund 5 Millionen Menschen wiederhergestellt und die Wirtschaftstätigkeit gefördert wird, während im Rahmen eines Wasserprojekts im Umfang von 30 Millionen USD 300.000 intelligente Zähler installiert werden, um die Effizienz der Wasserversorgung für rund 1,5 Millionen Menschen zu verbessern.

Weitere 105 Millionen USD werden den Bau, die Sanierung und die Ausstattung von 25 Zivilschutzzentren finanzieren und damit die Notfall- und Katastrophenschutzkapazitäten für mehr als 7 Millionen Menschen stärken. Im Wohnungsbau werden 60 Millionen USD die Sanierung von bis zu 10.000 beschädigten Wohnhäusern unterstützen und so die Lebensbedingungen sowie die Stabilität der Gemeinden verbessern.

Die Vereinbarungen umfassen zudem 100 Millionen USD für die Sanierung, den Bau und die Ausstattung von Krankenhäusern und Gesundheitszentren, wodurch grundlegende Gesundheitsdienste wiederhergestellt und der Zugang zur medizinischen Versorgung erweitert werden, sowie 18 Millionen USD zur Unterstützung der digitalen Transformation und der institutionellen Entwicklung im syrischen Finanzministerium, wodurch die Effizienz und Transparenz der staatlichen Finanzdienstleistungen verbessert werden.

Zusammen werden diese Projekte dazu beitragen, grundlegende Dienstleistungen wiederherzustellen, die Widerstandsfähigkeit der Gemeinden zu stärken und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Sie bauen auf der fortgesetzten Hilfe Saudi-Arabiens für Syrien auf, darunter zwei Zuschüsse, die im September 2025 über den SFD bereitgestellt wurden, um Rohöl zu liefern und einen Teil der Gehälter der öffentlichen Bediensteten über drei Monate hinweg zu decken.

*Quelle: AETOSWire

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