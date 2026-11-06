Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag angesichts einer Beruhigung an den Aktienmärkten etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,09 Prozent auf 123,04 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,25 Prozent.

Zu Handelsbeginn waren die Anleihekurse noch gestiegen. Der Kursrutsch an den US-Aktienmärkten im Zuge des Ausverkaufs im KI- und Halbleitersektor der vergangenen Tage sorgte für Verunsicherung. Die als sicher geltenden Staatsanleihen profitieren zunächst. Die Erholung der Aktienmärkte und insbesondere des deutlich gebeutelten Tech-Sektor am Freitag belastete dann die Anleihen. Im Vergleich zum Wochenstart legten die Anleihekurse aber zu.

Der US-Arbeitsmarkt hat sich im Oktober überraschend robust entwickelt. Die Beschäftigung stieg deutlich, die Arbeitslosenquote ging zurück und die Stundenlöhne stiegen so stark wie seit Jahresbeginn nicht mehr. Im September hatte der Arbeitsmarktbericht noch enttäuscht.

An den Finanzmärkten wird nach den robusten Arbeitsmarktdaten überwiegend mit einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember gerechnet. "Die Zinserwartungen sind wegen der aufkommenden Verunsicherung vor allem bei Tech-Aktien zuletzt deutlich gedämpft worden", kommentierte Helaba-Experte Ralf Umlauf. "Dies könnte sich nun wieder umkehren." In der vergangenen Woche hatte die Fed den Leitzins nicht verändert.

Besser als erwartet ausgefallene Industriedaten aus Deutschland bewegten den Markt kaum. Die Industrie ist im September trotz Einschränkungen durch die Dürre und negativer Folgen der Kriege im Iran und der Ukraine überraschend weiter gewachsen. Allerdings wurde der Wert für den Vormonat deutlich nach unten revidiert. Für die weitere Entwicklung der Industrieproduktion sind aus Sicht von Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank die Auftragseingänge und der Auftragsbestand die entscheidenden Größen. Beide zeigten zuletzt eine freundliche Tendenz./jsl/he