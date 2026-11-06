Deutschland: Industrieproduktion wächst überraschend weiter

dpa-AFX · Uhr
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WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie ist im September trotz Einschränkungen durch die Dürre und negativer Folgen der Kriege im Iran und der Ukraine überraschend weiter gewachsen. Die Gesamtproduktion legte im Monatsvergleich saison- und kalenderbereinigt um 0,7 Prozent zu, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Daten mit. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet. Allerdings wurde der Wert für den Vormonat deutlich nach unten revidiert. Das Wachstum lag im August bei 1 Prozent und nicht wie ursprünglich gemeldet bei 2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legte die Fertigung im September um 0,4 Prozent zu. Hier hatten Experten etwas mehr erwartet./jha/stk

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