Die wichtigsten Antworten zum brutalen Tech-Abverkauf

Für Investoren drehte sich beim KI-Wettrennen alles um Zahlen: Milliarden an Capex-Investitionen, Gigawatt Rechenleistung, verarbeitete Tokens pro Sekunde. Für den gewöhnlichen US-Amerikaner ging es um die Frage: Will ich wirklich ein Rechenzentrum in der Nachbarschaft?

Mit dem Erdrutschsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen ist diese Perspektive schlagartig relevanter geworden. Viele der neu ins Amt gewählten Volksvertreter sind lautstarke Kritiker von KI, etwa, was die Weiterentwicklung von möglicherweise gefährlichen Modellen anbelangt, oder eben auch beim Bau von Datenzentren.

So wie die neu gewählte texanische Gouverneurin Gina Hinojosa, die im Wahlkampf ankündigte, ein Moratorium auf den Bau von Datenzentren erlassen zu wollen, bis es klarere rechtliche Rahmen gibt. Texas ist ein beliebter Standort der amerikanischen Tech-Größen, beispielsweise auch für Halbleiter-Fabriken.

Die Angst, dass der Erfolg der Demokraten vor allem auf lokaler Ebene nun zu zahlreichen Ausbaustopps führen könnte, mündete deshalb in einem massiven Ausverkauf am gestrigen Donnerstag. Wir ordnen die teilweise heftigen Verluste hier ein.

Wie stark rutschten die Indizes ab?

Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX), Gradmesser der KI-Rally, verlor am Donnerstag 12,3 Prozent. Einen dermaßen schwachen Tag verbuchte der Index laut Jim Reid, Makro-Stratege bei der Deutschen Bank, seit Beginn der Pandemie im März 2020 nicht mehr.

Doch auch bei den größeren Börsenbarometern waren die Verluste heftig. Der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 rutschte um 6,4 Prozent ab, ebenfalls der schlechteste Tage seit Anfang 2020. Sogar während der Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump im April 2025 brach der Index nicht so stark ein. Der marktbreitere S&P 500 wiederum verlor mit 4,4 Prozent so viel wie seit dem Zoll-Chaos nicht mehr.

Auf Jahressicht sind damit nun einige Gewinne verloren gegangen. Der Zuwachs beim Nasdaq 100 schmolz auf 5,7 Prozent ab, der S&P 500 kommt noch auf ein Jahresplus von 7,2 Prozent. Der Dow Jones verlor am Donnerstag 3,4 Prozent und notiert so auf Jahressicht nur noch 6,5 Prozent im Plus.

Die Schwäche der Tech-Aktien schwappte im Handelsverlauf zudem auf unbeteiligte Sektoren über. „Während einige defensive Bereiche des Marktes sich anfänglich besser hielten, notierten zum Handelsschluss nur 73 Mitglieder im S&P 500 höher“, kommentierte Reid.

Beim letzten Absturz dieser Größe im April 2025 sei es ähnlich gewesen, fuhr der Experte fort. Damals hätte es nur 75 Gewinner unter den 500 Werten gegeben. „Während der gleichgewichtete Index sich mit minus 2,9 Prozent besser hielt, litt auch er deutlich“, so Reid.

Ebenso verweist der Makro-Stratege darauf, dass sich das Bild unter den einzelnen Sektoren schon seit einigen Wochen dreht. Einige Investoren schichteten bereits um, bevor es gestern zum Abverkauf auf breiter Front kam.

„Die Kapitalrotation hatte einen spürbaren Effekt, nämlich dass der IT-Sektor im S&P 500 (minus 15,9 Prozent) und Kommunikationsdienstleistungen (minus 13,4 Prozent) im vergangenen Monat scharfe Verluste verbuchten, während der Basiskonsum (plus 14 Prozent) und Gesundheitswerte (plus 11,2 Prozent) ebenso große Gewinne einfuhren“, erklärte Reid.

Doch obwohl zwei Drittel der Indexaktien sich über den vergangenen Monat verbessert hätten, zog das schiere Gewicht der Tech-Aktien den Index insgesamt dadurch nach unten.

Welche Aktien litten besonders?

Abseits der Indizes kam es zu deutlich brutaleren Verlusten – vor allem bei Halbleiter-Aktien. Mit einem Abschlag von 9,3 Prozent sank Nvidia so stark ab wie seit Januar 2025 nicht mehr. Damals schreckte das kostengünstige KI-Modell Deepseek aus China die amerikanischen Tech-Werte auf.

AMD rutschten gar um 17,3 Prozent ab, und praktisch alle bekannteren Chip-Aktien – wie Intel, Broadcom, TSMC oder Marvell – büßten zweistellig ein. Bis zu einem Fünftel verloren auch die Speicherhersteller Sandisk, Seagate und Western Digital.

„Die Rotation aus Chipherstellern spiegelt wachsende Sorgen über das Tempo und die Finanzierung der KI-Ausgaben angesichts neuer regulatorischer Risiken wider, trotz stabiler Gewinne und einem deutlichen Rückgang der Bewertungen“, kommentierte Chris Murphy vom Investmentkonzern Susquehanna bei Bloomberg.

Tatsächlich trübt sich die Stimmung bei den Halbleitern schon seit einiger Zeit ein, obwohl einige der Konzerne, wie auch die Hyperscaler als Käufer der Chips, durchaus solide Umsatz- und Gewinnzuwächse in der laufenden Berichtssaison ablieferten.

Wieder und wieder störten sich die Anleger an den immer weiter wachsenden Prognosen zu den Kapitalinvestitionen („Capex“) der großen Tech-Konzerne, die dafür auch Milliarden an Schulden aufnehmen. Dabei geht es einerseits darum, ob KI am Ende die nötige Rendite abwirft, andererseits aber auch um das Zinsumfeld. Aufgrund der hartnäckigen Inflation befindet sich die US-Notenbank Fed in einem Zinsanhebungszyklus, was schuldenfinanzierte Investments teurer und riskanter macht.

Warum fielen auch SpaceX und Tesla so stark?

Im Sog der Halbleiterwerte brachen auch SpaceX und Tesla stark ein. Die Aktie des Weltraumkonzerns rutschten um 9,1 Prozent ab, die Tesla-Papiere knickten um 10,8 Prozent ein. Die SpaceX-Anteile rangieren damit nun klar unter dem Ausgabepreis von 135 Dollar des rekordgroßen IPOs im Juni.

Tendenziell lassen sich beide Werte zumindest dem Umfeld der KI-Rally zuordnen. Mit xAI betreibt SpaceX eine KI-Sparte, Tesla wiederum nutzt die Technologie für seine Expansion ins Geschäft mit Robotik.

Schwerer noch aber dürfte gewogen haben, dass beide Konzerne vom Tech-Milliardär Elon Musk geleitet werden. Dessen politische Nähe zur Regierung von Donald Trump und das von ihm geleitete DOGE-Programm könnten dazu führen, dass er nun ins Visier der Demokraten gerät – und die beiden Unternehmen mit ihm.

Wie geht es nun weiter?

Schwer zu sagen, ob das nun der Wendepunkt der KI-Rally war. Denn: Halbleiter stecken mit Ausnahme von Nvidia schon seit der Jahresmitte in einem moderaten Abwärtstrend, drehten im vorbörslichen Handel am Freitag aber schon wieder merklich ins Plus und lockten erste Schnäppchenjäger.

Marktexperten verweisen darauf, dass sich in diesem Sektor einiges angestaut habe: „Das sieht langsam aus wie erzwungenes Verkaufen bei Chip-Aktien“, sagte Marktstratege Matt Maley von Miller Tabak am Donnerstag, und fügte an: „Seit über einem Jahr hören Anleger davon, dass es Blasen gibt, und da nun der Tech-Sektor fällt, fliehen sie gleich ganz vom Markt, anstatt in andere Sektor zu rotieren.“

Ein weiterer Faktor ist, dass der Nasdaq 100 nun die technische Definition einer Korrektur erfüllt, mit einem Minus von zehn Prozent seit dem jüngsten Hoch. Das muss nicht zwangsweise in einem weiteren Fall münden.

Laut Daten von „CNBC“ erholte sich der Schwesterindex Nasdaq Composite nach den meisten Korrekturen seit 2018 innerhalb von drei bis sechs Monaten wieder. Einzig 2022 folgte auf die Korrektur tatsächlich ein richtiger Bärenmarkt. Damals zerrten die Inflation und rekordschnelle Zinserhöhungen Aktien nach unten.

Offen bleibt zudem, wie stark der politische Gegenwind durch die US-Demokraten wirklich wird. Meta-Vorstandsvize Dina McCormick erklärte bereits am Mittwoch, dass es nun mehr Hürden für neue Datenzentren gebe. Sie ergänzte, dass etablierte Konzerne wie Meta es etwas einfacher haben könnte, „es aber herausfordernd wird, wenn von Grund auf etwas aufgebaut werden soll, … und jeder Hyperscaler sich nun fragt, ob außerhalb der USA gebaut werden muss.“

Wedbush-Analyst Dan Ives, bekannt als einer der KI-Bullen, erklärte angesichts des politischen Umschwungs, dass die Kapitalausgaben der Tech-Konzerne wohl schon 2027 statt danach einen Höhepunkt finden und bis zu 20 Prozent der geplanten KI-Datenzentren nun wegfallen dürften.

„Die Unternehmen auf der falschen Seite dieses Trends sind klar die Neocloud-Anbieter, große Energieversorger sowie manche der Halbleiter- und Speicherchip-Hersteller“, so Ives in einem Kommentar.

Was indes zu einem milderen Umgang der Demokraten mit dem KI-Trend beitragen könnte: Das Wirtschaftswachstum der USA an diesem Trend. Strittig ist, zu welchem Anteil. Die optimistischsten Schätzungen gehen dabei davon aus, dass der KI-Ausbau rund ein Drittel des BIP-Wachstums im laufenden Jahr ausmacht. Insofern bleibt abzuwarten, wie hart die Demokraten den Ausbau ausbremsen, oder ob am Ende Kompromisse ausgehandelt werden.