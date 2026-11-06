Einzelhandel im Euroraum im September mit überraschend starkem Umsatzminus
06. Nov (Reuters) - Der Einzelhandel im Euroraum hat im September mit mehr Gegenwind gekämpft als erwartet. Das saisonbereinigte Absatzvolumen sank zum Vormonat um 0,7 Prozent, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang von 0,1 Prozent gerechnet. Im August war es noch um 0,4 Prozent nach oben gegangen.
• Das Geschäft mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren schrumpfte im September um 0,3 Prozent zum Vormonat.
• Außerhalb des Lebensmittelbereichs (ohne Kraftstoffe) ging es um 1,2 Prozent nach unten.
• Eurostat nutzt für die Statistik den Index des Absatzvolumens im Einzelhandel.
• Dieser misst die Entwicklung des Umsatzes preisbereinigt; das heißt die Entwicklung der insgesamt verkauften Güter auf der Grundlage von kalender- und saisonbereinigten Daten.
(bearbeitet von Reinhard Becker, redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)
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