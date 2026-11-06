Einzelhandel im Euroraum im September mit überraschend starkem Umsatzminus

Reuters · Uhr
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06. ⁠Nov (Reuters) - Der Einzelhandel im Euroraum hat im September mit mehr Gegenwind gekämpft als erwartet. Das saisonbereinigte ‌Absatzvolumen sank zum Vormonat um 0,7 Prozent, wie das EU-Statistikamt Eurostat ⁠am ⁠Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang von 0,1 Prozent gerechnet. Im August war ‌es noch um 0,4 ‌Prozent nach oben gegangen.

• Das Geschäft mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren ⁠schrumpfte im September um 0,3 Prozent ‌zum Vormonat.

• Außerhalb ⁠des Lebensmittelbereichs (ohne Kraftstoffe) ging es um 1,2 Prozent nach unten.

• Eurostat nutzt für die Statistik ‌den ⁠Index des Absatzvolumens im ⁠Einzelhandel.

• Dieser misst die Entwicklung des Umsatzes preisbereinigt; das heißt die Entwicklung der insgesamt verkauften Güter auf der Grundlage von kalender- und saisonbereinigten Daten.

(bearbeitet von Reinhard Becker, redigiert von Klaus ⁠Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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