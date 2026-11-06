EQS-Adhoc: Deutsche Payment A1M SE: Wechsel des Großaktionärs – Hauptversammlung soll über Neuwahl des Aufsichtsrats, Umfirmierung und Sitzverlegung beschließen.
EQS-Ad-hoc: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat/Strategische Unternehmensentscheidung
Deutsche Payment A1M SE: Wechsel des Großaktionärs – Hauptversammlung soll über Neuwahl des Aufsichtsrats, Umfirmierung und Sitzverlegung beschließen.
06.11.2026 / 11:48 CET/CEST
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Deutsche Payment A1M SE
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Deutsche Payment A1M SE: Wechsel des Großaktionärs – Hauptversammlung soll über Neuwahl des Aufsichtsrats, Umfirmierung und Sitzverlegung beschließen.
Berlin, den 06. November 2026 –Die Falcon Holding GmbH, Frankfurt am Main, hat der Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5 – WKN: A2P74C) heute mitgeteilt, dass sie von der bisherigen Großaktionärin 1.198.175 Aktien der Gesellschaft erworben hat. Das entspricht einem Anteil von 60,6 % am Grundkapital der Gesellschaft.
Vorstand und Aufsichtsrat haben vor diesem Hintergrund soeben beschlossen, eine Hauptversammlung einzuberufen. Auf der Tagesordnung stehen neben den Standard-Tagesordnungspunkten einer ordentlichen Hauptversammlung die Neuwahl des Aufsichtsrats, die Änderung der Firma in „Falcon Digital SE“ sowie die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft nach Köln.
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Vorstand
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