EQS-Adhoc: Deutsche Payment A1M SE: Wechsel des Großaktionärs – Hauptversammlung soll über Neuwahl des Aufsichtsrats, Umfirmierung und Sitzverlegung beschließen.

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EQS-Ad-hoc: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat/Strategische Unternehmensentscheidung
Deutsche Payment A1M SE: Wechsel des Großaktionärs – Hauptversammlung soll über Neuwahl des Aufsichtsrats, Umfirmierung und Sitzverlegung beschließen.

06.11.2026 / 11:48 CET/CEST
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Deutsche Payment A1M SE

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Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -

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Deutsche Payment A1M SE: Wechsel des Großaktionärs – Hauptversammlung soll über Neuwahl des Aufsichtsrats, Umfirmierung und Sitzverlegung beschließen.

Berlin, den 06. November 2026 –Die Falcon Holding GmbH, Frankfurt am Main, hat der Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5 – WKN: A2P74C) heute mitgeteilt, dass sie von der bisherigen Großaktionärin 1.198.175 Aktien der Gesellschaft erworben hat. Das entspricht einem Anteil von 60,6 % am Grundkapital der Gesellschaft.

Vorstand und Aufsichtsrat haben vor diesem Hintergrund soeben beschlossen, eine Hauptversammlung einzuberufen. Auf der Tagesordnung stehen neben den Standard-Tagesordnungspunkten einer ordentlichen Hauptversammlung die Neuwahl des Aufsichtsrats, die Änderung der Firma in „Falcon Digital SE“ sowie die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft nach Köln.

Kontakt

Deutsche Payment A1M SE

Alexander Herbst

Vorstand

Unter den Linden 40, 10117 Berlin

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Payment A1M SE
Unter den Linden 40
10117 Berlin
Deutschland
Telefon:+ 49 030 81454860
Fax:+ 49 40 6378 5423
E-Mail:info@deutsche-payment.com
Internet:www.deutsche-payment.com
ISIN:DE000A2P74C5
WKN:A2P74C
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf
LEI Code:8945003T1362AILF9Q25
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