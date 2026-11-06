EQS-Adhoc: Finexity AG: FINEXITY begibt Anleihe 2026/2030

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Finexity AG: FINEXITY begibt Anleihe 2026/2030



06.11.2026 / 18:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Variabler Zins: 6-Monats-Euribor plus 6,00 % p. a., mindestens 7,00 % p. a.

Eckdaten: bis zu EUR 4,5 Mio., Laufzeit bis 27. November 2030, Zeichnung ab EUR 1.000

Eigene Infrastruktur: Emission, Zeichnung und Vertrieb über die Infrastruktur der Gruppe

Die Finexity AG (ISIN DE000A40ET88, XETRA: FXT), Anbieterin von Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, begibt die Anleihe 2026/2030 in zwei Tranchen mit einem Gesamtplatzierungsvolumen von bis zu EUR 4,5 Mio. Die Anleihe wird in zwei wirtschaftlich identisch ausgestatteten Serien angeboten: als klassisches Wertpapier zur Verwahrung im Depot (Serie A, ISIN DE000A5GS8A5) und als Kryptowertpapier nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG), eingetragen in einem Kryptowertpapierregister und verwahrt in der Wallet (Serie B, ISIN DE000A5GS8B3). Die Anleihe ist mit dem 6-Monats-Euribor plus 6,00 % p. a. verzinst, mindestens mit 7,00 % p. a. Das öffentliche Angebot in Deutschland läuft vom 6. November 2026 bis zum 5. November 2027; Anleger können ab EUR 1.000 zeichnen - online unter finexity-group.com/de/investor-relations/bond-2026-2030.

Die Mittel aus der Anleihe sollen in den Ausbau der Gruppe sowie in allgemeine Unternehmenszwecke fließen - insbesondere in den Ausbau der eigenen Infrastruktur sowie in die Integration übernommener Emissionen sowie weiterer Plattformen, deren Anlegerbasen und Emissionen in die eigene Infrastruktur übernommen werden.

Die Anleihe ist variabel verzinst: Der Zins setzt sich aus dem 6-Monats-Euribor und einem Aufschlag von 6,00 % p. a. zusammen und wird halbjährlich neu festgelegt. Für den Euribor gilt eine Untergrenze von 1,00 %, Anleger erhalten damit mindestens 7,00 % p. a.; eine Obergrenze gibt es nicht. Der Zins der ersten Zinsperiode wird am 25. November 2026 festgelegt - auf Basis des 6-Monats-Euribor vom 2. November 2026 (2,994 %) läge er bei rund 9,0 % p. a.; der tatsächliche Zins kann höher oder niedriger ausfallen. Die Zinsen werden halbjährlich am 27. Mai und 27. November gezahlt, erstmals am 27. Mai 2027. Die Anleihe läuft bis zum 27. November 2030; Ausgabe und Rückzahlung erfolgen zu 100 %. Die Emittentin kann die Anleihe ab dem 27. November 2027 vorzeitig zurückzahlen - zu 103 %, ab dem 27. November 2028 zu 101,5 % und ab dem 27. November 2029 zu 100 % des Nennbetrags, jeweils zuzüglich aufgelaufener Zinsen.

Die Anleihe ist unbesichert und nicht nachrangig. Gezeichnet werden kann online unter finexity-group.com/de/investor-relations/bond-2026-2030 sowie per Zeichnungsschein.

Darüber hinaus prüft der Vorstand zur Stärkung der Eigenkapitalbasis eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts.

Wichtige Hinweise

Die Informationen in dieser Mitteilung zur Anleihe 2026/2030 richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben. Die Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung der Schuldverschreibungen noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb der Schuldverschreibungen der Emittentin dar. Die Emittentin weist deutlich darauf hin, dass zur Beurteilung der Schuldverschreibungen ausschließlich die Angaben im Basisinformationsblatt und in den Anleihebedingungen der jeweiligen Serie maßgeblich sind, die auf der Internetseite der Emittentin (finexity-group.com, Investor Relations, Rubrik „Anleihe 2026/2030“) veröffentlicht wurden und dort kostenlos heruntergeladen werden können.

Gesetzlicher Risikohinweis: Der Erwerb dieser Wertpapiere (Schuldverschreibungen der Serie A, tokenisierte Schuldverschreibungen der Serie B) ist mit erheblichen Risiken verbunden. Das Maximalrisiko ist der Totalverlust.

Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung oder Weitergabe in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Über FINEXITY

Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand – im Betrieb seit 2020 –, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.

Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).

¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

Mehr Infos unter:

www.finexity-group.com

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