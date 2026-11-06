EQS-Adhoc: Uniper SE legt Dividendenpolitik fest

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EQS-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Dividenden
Uniper SE legt Dividendenpolitik fest

06.11.2026 / 09:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Uniper legt seine Dividendenpolitik fest, die mittelfristig für Dividendenzahlungen zwei Komponenten vorsieht:

  • Ziel einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7%
  • Eine Basisdividende von EUR 300 Mio.

In Übereinstimmung mit dieser Dividendenpolitik beabsichtigt Uniper der Hauptversammlung 2027 eine Dividende von EUR 321 Mio. (EUR 0,77/Aktie) für das Geschäftsjahr 2026 vorzuschlagen, vorbehaltlich eines entsprechenden finalen handelsrechtlichen Bilanzgewinns der Uniper SE sowie der Zustimmung der Aktionäre. Dies entspräche einer Steigerung um 7% gegenüber der für das Geschäftsjahr 2025 gezahlten Dividende von EUR 300 Mio. (EUR 0,72/Aktie).

Kontakt:

Mitteilende Person:

Tina Hinz

General Counsel and Chief Compliance Officer

Legal & Compliance

Uniper SE

Holzstraße 6

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Kontakt für Investoren und Analysten:

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Investor Relations

Uniper SE

Holzstraße 6

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Telefon +49 151 55049337

E-Mail ir@uniper.energy

Pressekontakt:

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Senior Vice President

Corporate Communication

Uniper SE

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Uniper SE
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Telefon:+49 211 73275 0
Fax:+49 211 4579 2022
E-Mail:info@uniper.energy
Internet:www.uniper.energy
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WKN:UNSE02 , UNSE1V
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