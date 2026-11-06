EQS-Adhoc: Uniper SE legt Dividendenpolitik fest
EQS-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Dividenden
Uniper SE legt Dividendenpolitik fest
06.11.2026 / 09:58 CET/CEST
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Uniper legt seine Dividendenpolitik fest, die mittelfristig für Dividendenzahlungen zwei Komponenten vorsieht:
- Ziel einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7%
- Eine Basisdividende von EUR 300 Mio.
In Übereinstimmung mit dieser Dividendenpolitik beabsichtigt Uniper der Hauptversammlung 2027 eine Dividende von EUR 321 Mio. (EUR 0,77/Aktie) für das Geschäftsjahr 2026 vorzuschlagen, vorbehaltlich eines entsprechenden finalen handelsrechtlichen Bilanzgewinns der Uniper SE sowie der Zustimmung der Aktionäre. Dies entspräche einer Steigerung um 7% gegenüber der für das Geschäftsjahr 2025 gezahlten Dividende von EUR 300 Mio. (EUR 0,72/Aktie).
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