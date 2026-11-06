EQS-AFR: adidas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: adidas AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

adidas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



06.11.2026 / 17:45 CET/CEST

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Hiermit gibt die adidas AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2027

Ort:

https://www.adidas-group.com/de/investoren/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2027

Ort:

https://www.adidas-group.com/en/investors/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2027

Ort:

https://www.adidas-group.com/de/investoren/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2027

Ort:

https://www.adidas-group.com/en/investors/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2027

Ort:

https://www.adidas-group.com/de/investoren/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2027

Ort:

https://www.adidas-group.com/en/investors/financial-reports

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Sprache: Deutsch Unternehmen: adidas AG Adi-Dassler-Straße 1 91074 Herzogenaurach Deutschland Internet: www.adidas-group.com LEI Code: 549300JSX0Z4CW0V5023

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