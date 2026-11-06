EQS-AFR: adidas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: adidas AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
adidas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

06.11.2026 / 17:45 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die adidas AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2027

Ort:

https://www.adidas-group.com/de/investoren/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2027

Ort:

https://www.adidas-group.com/en/investors/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2027

Ort:

https://www.adidas-group.com/de/investoren/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2027

Ort:

https://www.adidas-group.com/en/investors/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2027

Ort:

https://www.adidas-group.com/de/investoren/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2027

Ort:

https://www.adidas-group.com/en/investors/financial-reports

06.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet:www.adidas-group.com
LEI Code:549300JSX0Z4CW0V5023
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