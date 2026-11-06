EQS-DD: DZ BANK AG: Josef Hodrus, Kauf aus Zeichnung

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.11.2026 / 15:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Josef
Nachname(n):Hodrus

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

DZ BANK AG

b) LEI

529900HNOAA1KXQJUQ27 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Schuldtitel
ISIN:DE000DN5Z3R5

b) Art des Geschäfts

Kauf aus Zeichnung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1.000,00 EUR50.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1.000,00 EUR50.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

06.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DZ BANK AG
Am Platz der Republik
60265 Frankfurt
Deutschland
Internet:www.dzbank.de
LEI Code:529900HNOAA1KXQJUQ27

Emittentennummer 238000

Ende der MitteilungEQS News-Service

107862 06.11.2026 CET/CEST

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