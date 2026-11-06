EQS-DD: DZ BANK AG: Josef Hodrus, Kauf aus Zeichnung



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



06.11.2026 / 15:49 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Josef Nachname(n): Hodrus

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

DZ BANK AG

b) LEI

529900HNOAA1KXQJUQ27

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Schuldtitel ISIN: DE000DN5Z3R5

b) Art des Geschäfts

Kauf aus Zeichnung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1.000,00 EUR 50.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1.000,00 EUR 50.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: DZ BANK AG Am Platz der Republik 60265 Frankfurt Deutschland Internet: www.dzbank.de LEI Code: 529900HNOAA1KXQJUQ27

Emittentennummer 238000

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