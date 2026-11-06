EQS-DD: DZ BANK AG: Josef Hodrus, Kauf aus Zeichnung
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.11.2026 / 15:49 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Josef
|Nachname(n):
|Hodrus
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|DZ BANK AG
b) LEI
|529900HNOAA1KXQJUQ27
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|ISIN:
|DE000DN5Z3R5
b) Art des Geschäfts
|Kauf aus Zeichnung
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1.000,00 EUR
|50.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1.000,00 EUR
|50.000,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|06.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DZ BANK AG
|Am Platz der Republik
|60265 Frankfurt
|Deutschland
|Internet:
|www.dzbank.de
|LEI Code:
|529900HNOAA1KXQJUQ27
Emittentennummer 238000
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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