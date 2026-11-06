EQS-DD: MAX Automation SE: Günther Holding SE, Verpfändung von 7.400.000 Stückaktien der MAX Automation SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts

EQS-DD: MAX Automation SE: Günther Holding SE, Verpfändung von 7.400.000 Stückaktien der MAX Automation SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.11.2026 / 22:30 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Günther Holding SE
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Oliver
|Nachname(n):
|Jaster
|Position:
|Geschäftsführender Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|MAX Automation SE
b) LEI
|391200LVVLZVDYZGZB05
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2DA588
b) Art des Geschäfts
|Verpfändung von 7.400.000 Stückaktien der MAX Automation SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|04.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
06.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MAX Automation SE
|Steinhöft 11
|20459 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.maxautomation.com
|LEI Code:
|391200LVVLZVDYZGZB05
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107840 06.11.2026 CET/CEST
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