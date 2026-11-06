EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, Kauf

EQS Group · Uhr
Thema: Rüstung
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.11.2026 / 09:17 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Armin Theodor
Nachname(n):Papperger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Rheinmetall Aktiengesellschaft

b) LEI

5299001OU9CSE29O6S05 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007030009

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
859,90 EUR6.879,20 EUR
859,80 EUR22.354,80 EUR
859,70 EUR91.128,20 EUR
859,60 EUR56.733,60 EUR
859,50 EUR45.553,50 EUR
859,40 EUR33.516,60 EUR
859,30 EUR18.904,60 EUR
859,20 EUR23.198,40 EUR
859,10 EUR4.295,50 EUR
859,00 EUR23.193,00 EUR
858,90 EUR23.190,30 EUR
858,80 EUR8.588,00 EUR
858,70 EUR13.739,20 EUR
858,60 EUR23.182,20 EUR
857,90 EUR7.721,10 EUR
857,85 EUR6.862,80 EUR
857,70 EUR857,70 EUR
857,65 EUR8.576,50 EUR
857,60 EUR11.148,80 EUR
857,50 EUR6.002,50 EUR
857,40 EUR22.292,40 EUR
857,30 EUR3.429,20 EUR
857,25 EUR3.429,00 EUR
857,20 EUR14.572,40 EUR
857,10 EUR12.856,50 EUR
856,70 EUR3.426,80 EUR
856,60 EUR3.426,40 EUR
856,30 EUR3.425,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
858,9477 EUR502.484,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

06.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Rheinmetall Aktiengesellschaft
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.rheinmetall.com
LEI Code:5299001OU9CSE29O6S05
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107846 06.11.2026 CET/CEST

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