EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



06.11.2026 / 09:17 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Armin Theodor Nachname(n): Papperger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Rheinmetall Aktiengesellschaft

b) LEI

5299001OU9CSE29O6S05

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007030009

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 859,90 EUR 6.879,20 EUR 859,80 EUR 22.354,80 EUR 859,70 EUR 91.128,20 EUR 859,60 EUR 56.733,60 EUR 859,50 EUR 45.553,50 EUR 859,40 EUR 33.516,60 EUR 859,30 EUR 18.904,60 EUR 859,20 EUR 23.198,40 EUR 859,10 EUR 4.295,50 EUR 859,00 EUR 23.193,00 EUR 858,90 EUR 23.190,30 EUR 858,80 EUR 8.588,00 EUR 858,70 EUR 13.739,20 EUR 858,60 EUR 23.182,20 EUR 857,90 EUR 7.721,10 EUR 857,85 EUR 6.862,80 EUR 857,70 EUR 857,70 EUR 857,65 EUR 8.576,50 EUR 857,60 EUR 11.148,80 EUR 857,50 EUR 6.002,50 EUR 857,40 EUR 22.292,40 EUR 857,30 EUR 3.429,20 EUR 857,25 EUR 3.429,00 EUR 857,20 EUR 14.572,40 EUR 857,10 EUR 12.856,50 EUR 856,70 EUR 3.426,80 EUR 856,60 EUR 3.426,40 EUR 856,30 EUR 3.425,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 858,9477 EUR 502.484,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

06.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Rheinmetall Aktiengesellschaft Rheinmetall Platz 1 40476 Düsseldorf Deutschland Internet: www.rheinmetall.com LEI Code: 5299001OU9CSE29O6S05

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