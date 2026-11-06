EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.11.2026 / 09:17 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Armin Theodor
|Nachname(n):
|Papperger
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Rheinmetall Aktiengesellschaft
b) LEI
|5299001OU9CSE29O6S05
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007030009
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|859,90 EUR
|6.879,20 EUR
|859,80 EUR
|22.354,80 EUR
|859,70 EUR
|91.128,20 EUR
|859,60 EUR
|56.733,60 EUR
|859,50 EUR
|45.553,50 EUR
|859,40 EUR
|33.516,60 EUR
|859,30 EUR
|18.904,60 EUR
|859,20 EUR
|23.198,40 EUR
|859,10 EUR
|4.295,50 EUR
|859,00 EUR
|23.193,00 EUR
|858,90 EUR
|23.190,30 EUR
|858,80 EUR
|8.588,00 EUR
|858,70 EUR
|13.739,20 EUR
|858,60 EUR
|23.182,20 EUR
|857,90 EUR
|7.721,10 EUR
|857,85 EUR
|6.862,80 EUR
|857,70 EUR
|857,70 EUR
|857,65 EUR
|8.576,50 EUR
|857,60 EUR
|11.148,80 EUR
|857,50 EUR
|6.002,50 EUR
|857,40 EUR
|22.292,40 EUR
|857,30 EUR
|3.429,20 EUR
|857,25 EUR
|3.429,00 EUR
|857,20 EUR
|14.572,40 EUR
|857,10 EUR
|12.856,50 EUR
|856,70 EUR
|3.426,80 EUR
|856,60 EUR
|3.426,40 EUR
|856,30 EUR
|3.425,20 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|858,9477 EUR
|502.484,4000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|05.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rheinmetall Aktiengesellschaft
|Rheinmetall Platz 1
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.rheinmetall.com
|LEI Code:
|5299001OU9CSE29O6S05
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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