EQS-DD: Rubean AG: Henrica Van de Velden, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.11.2026 / 10:14 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Henrica
|Nachname(n):
|Van de Velden
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Berichtigung
|Die Volumenzahl wurde falsch übermittelt. Gekauft wurden 111.111 Aktien zu 4,50 ERuro/Aktie, was ein Volumen von EUR 499.999,50 ergibt, und nicht von EUR 111.111,00.
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Rubean AG
b) LEI
|391200FE9HIZMPWLOP18
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005120802
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|4,50 EUR
|499.999,50 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|4,5000 EUR
|499.999,5000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|03.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rubean AG
|Kistlerhofstr. 168
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|www.rubean.com
|LEI Code:
|391200FE9HIZMPWLOP18
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107848 06.11.2026 CET/CEST