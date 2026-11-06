EQS-DD: Rubean AG: Henrica Van de Velden, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



06.11.2026 / 10:14 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Henrica Nachname(n): Van de Velden

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Berichtigung

Die Volumenzahl wurde falsch übermittelt. Gekauft wurden 111.111 Aktien zu 4,50 ERuro/Aktie, was ein Volumen von EUR 499.999,50 ergibt, und nicht von EUR 111.111,00.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Rubean AG

b) LEI

391200FE9HIZMPWLOP18

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005120802

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,50 EUR 499.999,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,5000 EUR 499.999,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Rubean AG Kistlerhofstr. 168 81379 München Deutschland Internet: www.rubean.com LEI Code: 391200FE9HIZMPWLOP18

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