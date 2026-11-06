EQS-News: DeFi-Technologies-Tochter Valour führt acht neue Digital-Asset-ETPs am Spotlight Stock Market ein und erweitert den Zugang zu KI, institutioneller Blockchain, DeFi und Community-Token

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DeFi-Technologies-Tochter Valour führt acht neue Digital-Asset-ETPs am Spotlight Stock Market ein und erweitert den Zugang zu KI, institutioneller Blockchain, DeFi und Community-Token



06.11.2026 / 20:45 CET/CEST

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Acht neue ETPs auf digitale Vermögenswerte: Valour führt acht neue, auf schwedische Kronen (SEK) lautende börsengehandelte Produkte am Spotlight Stock Market ein und ermöglicht Anlegern damit ein Engagement in Venice (VVV), Canton Network (CC), Raydium (RAY), Morpho (MORPHO), Maple Finance (SYRUP), Pump.fun (PUMP), Dogwifhat (WIF) und Bonk (BONK).

Erweiterung des Zugangs zu aufstrebenden Blockchain-Ökosystemen: Die neuen ETPs ermöglichen Anlegern ein Engagement in einem breiten Anwendungsspektrum digitaler Vermögenswerte, darunter künstliche Intelligenz, institutionelle Blockchain-Infrastruktur, dezentraler Handel und Kreditvergabe sowie von Communitys getragene digitale Vermögenswerte.

Kontinuierliches Wachstum der Produktplattform von Valour: Mit der Einführung baut Valour sein Portfolio von mehr als 100 Digital-Asset-ETPs weiter aus und bietet Anlegern über herkömmliche Brokerkonten Zugang zu einer wachsenden Auswahl Blockchain-Ökosysteme, ohne dass sie digitale Vermögenswerte selbst kaufen oder verwahren müssen.

TORONTO, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (B3: DEFT31), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzen („DeFi") schließt, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. sowie Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent börsengehandelter Produkte („ETPs"), acht neue Digital-Asset-ETPs am Spotlight Stock Market in Schweden eingeführt haben.

DeFi Technologies Inc. Logo

Die neuen Produkte werden seit dem 5. November 2026 gehandelt und ermöglichen Anlegern, über regulierte börsengehandelte Anlageprodukte, die über die herkömmliche Brokerinfrastruktur zugänglich sind, an der Wertentwicklung der jeweils zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerte teilzuhaben.

Zu den acht neu eingeführten ETPs gehören:

1. Valour Venice (VVV) SEK ETP

Handelssymbol: VVV SEK

ISIN: CH1108681771

2. Valour Canton Network (CC) SEK ETP

Handelssymbol: CC SEK

ISIN: CH1108682662

3. Valour Raydium (RAY) SEK ETP

Handelssymbol: RAY SEK

ISIN: CH1108682670

4. Valour Morpho (MORPHO) SEK ETP

Handelssymbol: MORPHO SEK

ISIN: CH1108682688

5. Valour Maple Finance (SYRUP) SEK ETP

Handelssymbol: SYRUP SEK

ISIN: CH1108682696

6. Valour Pump.fun (PUMP) SEK ETP

Handelssymbol: PUMP SEK

ISIN: CH1108682704

7. Valour Dogwifhat (WIF) SEK ETP

Handelssymbol: WIF SEK

ISIN: CH1108682712

8. Valour Bonk (BONK) SEK ETP

Handelssymbol: BONK SEK

ISIN: CH1108682720

Jedes ETP ist mit einer Verwaltungsgebühr von 1,9 % verbunden und ermöglicht Anlegern, über die herkömmliche Wertpapiermarktinfrastruktur an der Kursentwicklung des jeweiligen zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerts teilzuhaben.

Mit der Einführung baut Valour seine Digital-Asset-ETP-Plattform weiter aus und erleichtert Anlegern in Europa den Zugang zu digitalen Vermögenswerten aus verschiedenen Bereichen der Blockchain-Ökonomie.

Informationen zu den zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerten

Venice (VVV)

Venice ist eine auf Datenschutz ausgerichtete Plattform für künstliche Intelligenz, die über ihre Anwendung und API-Infrastruktur Zugang zu generativen KI-Modellen bietet. Die Plattform ermöglicht Nutzern, Entwicklern und KI-Agenten die Interaktion mit KI-Modellen und legt dabei besonderen Wert auf Datenschutz sowie die Kontrolle durch die Nutzer.

VVV ist der native Token des Venice-Ökosystems und unterstützt dessen tokenbasiertes Modell für den Zugriff auf KI-Inferenzkapazität. Durch Staking und damit verbundene Mechanismen verknüpft Venice den Besitz digitaler Vermögenswerte mit dem Zugang zu KI-Rechenressourcen.

Canton Network (CC)

Canton Network ist ein Blockchain-Netzwerk mit integrierten Datenschutzfunktionen, das für institutionelle Finanzmärkte entwickelt wurde. Es ermöglicht Finanzinstituten und Marktteilnehmern, Anwendungen zu verbinden, Transaktionen zu synchronisieren und tokenisierte Vermögenswerte auszutauschen, während gleichzeitig die von regulierten Finanzinstituten geforderten Datenschutz- und Kontrollmechanismen gewahrt bleiben.

Canton Coin (CC) ist der native Utility-Token des Netzwerks, der Netzwerkaktivitäten unterstützt und Anreize für Teilnehmer und Infrastrukturanbieter schafft, die zu dessen Betrieb beitragen.

Raydium (RAY)

Raydium ist eine dezentrale Börse und ein automatisierter Market Maker auf Basis der Solana-Blockchain. Die Infrastruktur erleichtert den Handel mit Token, die Bereitstellung von Liquidität sowie die Einführung neuer Token über dezentrale Liquiditätspools und damit verbundene Handelsmechanismen.

RAY ist der native Token des Raydium-Ökosystems und unterstützt dessen umfassendere dezentrale Handels- und Liquiditätsinfrastruktur.

Morpho (MORPHO)

Morpho ist ein dezentrales Kreditprotokoll, das entwickelt wurde, um die Kreditvergabe und -aufnahme auf Blockchain-Basis effizienter und zugänglicher zu gestalten. Die Infrastruktur unterstützt erlaubnisfreie Kreditmärkte sowie kuratierte Vaults, über die Teilnehmer unter unterschiedlichen Markt- und Risikobedingungen digitale Vermögenswerte bereitstellen und als Kredit aufnehmen können.

MORPHO ist der Governance-Token des Protokolls und ermöglicht die Teilnahme an Entscheidungen über die Entwicklung und den Betrieb des Morpho-Ökosystems.

Maple Finance (SYRUP)

Maple ist eine On-Chain-Plattform für Vermögensverwaltung und Kreditvergabe, die institutionelle Kreditmärkte mit dezentralen Finanzen verbindet. Ihre Infrastruktur unterstützt Strategien für die Kreditvergabe und Finanzierung digitaler Vermögenswerte und bietet einen Rahmen für die institutionelle und dezentrale Kapitalallokation.

SYRUP ist der Governance-Token von Maple, der seinen Inhabern die Mitwirkung an der Steuerung des Protokolls ermöglicht und dazu beiträgt, dessen Entwicklung mit der des gesamten Maple-Ökosystems in Einklang zu bringen.

Pump.fun (PUMP)

Pump.fun ist eine auf Solana basierende Plattform, die es Nutzern ermöglicht, über eine zugängliche On-Chain-Infrastruktur digitale Token zu erstellen, einzuführen und mit ihnen zu handeln. Die Plattform hat sich als fester Bestandteil des Solana-Ökosystems für die Erstellung und den Handel mit Token etabliert.

PUMP ist der native Token des Pump.fun-Ökosystems und ist mit der umfassenderen Token-Einführungs- und Handelsinfrastruktur der Plattform verbunden.

Dogwifhat (WIF)

Dogwifhat ist ein von der Community getragener digitaler Vermögenswert, der auf der Solana-Blockchain basiert. Das aus der Internet-Meme-Kultur hervorgegangene Projekt hat eine Identität entwickelt, die von der Beteiligung der Community sowie dem weithin bekannten Bild eines Shiba Inu mit Strickmütze geprägt ist.

WIF ist ein auf Solana basierender Meme-Token, dessen Marktaktivität vor allem durch das Engagement der Community und den Handel mit digitalen Vermögenswerten bestimmt wird.

Bonk (BONK)

Bonk ist ein von der Community getragener digitaler Vermögenswert, der auf der Solana-Blockchain eingeführt wurde. Ursprünglich als Meme-Token eingeführt, hat Bonk ein breiteres Ökosystem von Community-Initiativen sowie Integrationen mit Solana-basierten Anwendungen und Diensten entwickelt.

BONK ist der native Token des Ökosystems und wird in verschiedenen Community-Anwendungen sowie dezentralen Anwendungen eingesetzt.

Zusammen spiegeln diese acht Produkte die wachsende Vielfalt des Ökosystems digitaler Vermögenswerte wider, das von Infrastrukturen zur Unterstützung künstlicher Intelligenz sowie institutioneller Finanzmärkte bis hin zu dezentralen Finanzdienstleistungen und von der Community getragenen Blockchain-Anwendungen reicht.

Kommentare der Geschäftsleitung

„Digitale Vermögenswerte entwickeln sich längst über ihre ursprünglichen Anwendungsbereiche hinaus weiter, wobei die Blockchain-Infrastruktur zunehmend zahlreiche Bereiche unterstützt, von künstlicher Intelligenz und institutionellen Finanzmärkten bis hin zu dezentralen Finanzdienstleistungen", sagte Johan Wattenström, Geschäftsführer von DeFi Technologies. „Diese acht Produkteinführungen spiegeln die Bandbreite dieser Entwicklung und die Fähigkeit von Valour wider, Anlegern über eine vertraute, regulierte Marktinfrastruktur Zugang zu einer vielfältigen Palette digitaler Vermögenswerte zu bieten. Der weitere Ausbau unserer Produktplattform bleibt entscheidend dafür, wie wir traditionelle Kapitalmärkte mit der breiteren Wirtschaft rund um digitale Vermögenswerte verbinden."

„Anleger können eine breite Palette von Ökosystemen digitaler Vermögenswerte bewerten, die sich jeweils durch unterschiedliche Anwendungen, Communitys und Marktmerkmale auszeichnen", sagte Jacob Lindberg, Umsatzvorstand von Valour. „Mit der Einführung dieser acht Produkte erweitern wir die Auswahlmöglichkeiten, die Anlegern über ihre bestehenden Brokerkonten zur Verfügung stehen. Diese Börsennotierungen umfassen institutionelle Blockchain-Infrastruktur und dezentrale Kreditvergabe ebenso wie KI-bezogene Vermögenswerte sowie die von der Community getragenen Ökosysteme von Solana und unterstreichen damit unser Ziel, Anlegern Zugang zu den Märkten zu bieten."

Weiterer Ausbau von Valours Digital-Asset-Plattform

Die acht neuen Börsennotierungen knüpfen an Valours anhaltende Expansion auf europäischen und internationalen Märkten sowie an sein Portfolio mit mehr als 100 Digital-Asset-ETPs an.

Das Produktportfolio von Valour umfasst bedeutende digitale Vermögenswerte, Layer-1- und Layer-2-Netzwerke, dezentrale Finanzprotokolle, Staking-Produkte und aufstrebende Blockchain-Ökosysteme. Mit diesen Angeboten bietet Valour Anlegern über die herkömmliche Finanzmarktinfrastruktur Zugang zu börsengehandelten Produkten, die ein Engagement in einzelnen digitalen Vermögenswerten ermöglichen.

Die acht neuen ETPs sind am Spotlight Stock Market in Schweden notiert, lauten auf schwedische Kronen (SEK) und haben jeweils eine Verwaltungsgebühr von 1,9 %.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (B3:DEFT31) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das daran arbeitet, traditionelle Kapitalmärkte und dezentrale Finanzen („DeFi") zusammenzuführen. Als börsennotierte und vertikal integrierte Plattform für digitale Vermögenswerte bietet DeFi Technologies über Anlageprodukte, Handels- und Liquiditätsinfrastruktur, Analysen sowie den strategischen Einsatz von Kapital einen gewohnten, einfachen, sicheren sowie regulierten Zugang zur Wirtschaft rund um digitale Vermögenswerte. Zum Geschäftsbereich des Unternehmens gehören Valour, ein führender Emittent regulierter ETPs auf digitale Vermögenswerte, Stillman Digital, eine institutionelle Handels- und Liquiditätsplattform für digitale Vermögenswerte, sowie DeFi Alpha, der unternehmensinterne Geschäftsbereich mit Schwerpunkt auf opportunistischem Handel, Arbitrage und weiteren Kapitalmarktstrategien. Mit umfassender Fachkenntnis in den Bereichen Kapitalmärkte sowie neue Technologien baut DeFi Technologies die Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und der Zukunft digitaler Vermögenswerte. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (gemeinsam „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Vermögensverwaltungsbereich von DeFi Technologies. Weitere Informationen zu Valour, zur Anmeldung oder zum Erhalt von Updates finden Sie auf https://valour.com

Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Liquiditätsanbieter für digitale Vermögenswerte, der Unternehmen Liquiditätslösungen ohne Einschränkungen bietet und sich dabei auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Einführung und Notierung der acht neuen, auf schwedische Kronen lautenden ETPs von Valour am Spotlight Stock Market in Schweden sowie den Handel mit diesen Produkten, nämlich Valour Venice (VVV) SEK ETP, Valour Canton Network (CC) SEK ETP, Valour Raydium (RAY) SEK ETP, Valour Morpho (MORPHO) SEK ETP, Valour Maple Finance (SYRUP) SEK ETP, Valour Pump.fun (PUMP) SEK ETP, Valour Dogwifhat (WIF) SEK ETP und Valour Bonk (BONK) SEK ETP; den erwarteten Zeitpunkt des Handelsbeginns jedes dieser ETPs; die Wertentwicklung jedes dieser ETPs und des jeweiligen zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerts; die erwartete Nachfrage von Anlegern nach jedem dieser ETPs sowie nach Digital-Asset-ETPs im Allgemeinen; die fortgesetzte Expansion der Digital-Asset-ETP-Plattform von Valour; das regulatorische Umfeld im Hinblick auf das Wachstum und die Verbreitung dezentraler Finanzen; die Wahrnehmung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorteile oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens, je nach Fall, wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Akzeptanz der börsengehandelten Produkte von Valour durch die Börsen; das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralen Finanzen und der digitalen Vermögenswerte; Vorschriften und Regelungen in Bezug auf dezentrale Finanzen und digitale Vermögenswerte; Schwankungen der Preise für digitale Vermögenswerte; sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und gesellschaftliche Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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