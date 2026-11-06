EQS-News: Neuer UN-Leitfaden sorgt dafür, dass die Menschen die Kontrolle über KI in intelligenten Städten behalten

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Neuer UN-Leitfaden sorgt dafür, dass die Menschen die Kontrolle über KI in intelligenten Städten behalten



06.11.2026 / 17:30 CET/CEST

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United for Smart Sustainable Cities feiert 10-jähriges Bestehen mit Leitlinien für den Einsatz künstlicher Intelligenz in städtischen Dienstleistungen

BARCELONA, Spanien, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Vereinten Nationen haben heute ihren ersten systemweiten Werkzeugkasten vorgestellt, der sicherstellen soll, dass in intelligenten Städten im Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) Menschen und nicht Maschinen für öffentliche Entscheidungen verantwortlich bleiben.

The new U4SSC Toolbox was announced at the first-ever United Nations Pavilion hosted by ITU and UN-Habitat at the Smart City Expo World Congress in Barcelona, Spain

Künstliche Intelligenz ist bereits in Rathäusern auf der ganzen Welt im Einsatz: Chatbots beantworten Fragen von Anwohnern, Algorithmen wählen zu reparierende Straßen aus, Software steuert administrative Entscheidungen. Solche Anwendungen können zwar die Reaktionsfähigkeit städtischer Dienstleistungen verbessern, bergen aber auch Risiken in Bezug auf Voreingenommenheit, Datenschutz, Menschenrechte und Rechenschaftspflicht.

Die neue „United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) Toolbox for People-Centred Smart Cities in the AI Era", herausgegeben von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) und dem UN-Habitat-Programm, bietet Bürgermeistern, Stadtverwaltern und politischen Entscheidungsträgern praktische Hilfestellung bei der Entscheidung, wie KI öffentliche Dienstleistungen verbessern kann, welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind und wann die Technologie nicht eingesetzt werden sollte.

„Intelligente, nachhaltige Städte definieren sich dadurch, wie gut die Menschen von Technologien profitieren, die zur Verbesserung des Alltagslebens entwickelt wurden", sagte Doreen Bogdan-Martin, Generalsekretärin der ITU. „Die U4SSC-Toolbox hilft städtischen Beamten, internationale Standards und verantwortungsvolle KI-Prinzipien in Leitlinien für bessere öffentliche Dienstleistungen und dauerhaftes Vertrauen umzusetzen."

Die Ressource U4SSC bietet Bürgermeistern, Stadtmanagern und Stadtplanern die Werkzeuge, um von fragmentierten digitalen Projekten zu einer nachhaltigen städtischen Transformation überzugehen, indem digitale Technologien genutzt und die globale Zusammenarbeit für intelligentere Städte gefördert wird.

„Künstliche Intelligenz und digitale Innovation müssen Städten helfen, besser auf die Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen, insbesondere derjenigen, die in informellen Siedlungen und anderen unterversorgten Gebieten leben", sagte Anacláudia Rossbach, Exekutivdirektorin von UN-Habitat. „Dies bedeutet, Datenlücken zu schließen, Menschenrechte zu schützen und sicherzustellen, dass Anwohner und Zivilgesellschaft sich sinnvoll an der Gestaltung städtischer Entscheidungen beteiligen."

Von Prinzipien zu praktischen Entscheidungen

Die U4SSC Toolbox basiert auf realen Smart-City-Lösungen von Helsinki, Finnland, bis eThekwini, Südafrika, und hilft Städten bei der Beantwortung praktischer Fragen während des gesamten Lebenszyklus eines KI-Projekts: Welches Problem versucht die Stadt zu lösen? Wer könnte davon profitieren oder Schaden erleiden? Wie sollte eine Anwendung überwacht werden? Wer ist für seine Entscheidungen verantwortlich? Und wann sollte die Stadt ihren Kurs ändern oder die Nutzung einstellen?

Um diese Fragen zu beantworten, werden in der Quelle vier Kernregeln dargelegt: Beginnen Sie mit dem städtischen Problem und nicht mit der Technologie; sorgen Sie dafür, dass öffentliche Entscheidungen unter sinnvoller menschlicher Kontrolle bleiben; wenden Sie stärkere Schutzmaßnahmen an, wenn die potenziellen Auswirkungen zunehmen; und erkennen Sie an, dass die Entscheidung gegen den Einsatz eines KI-Systems ein verantwortungsvolles Ergebnis sein kann.

Ein Jahrzehnt der Unterstützung intelligenter Städte

Die Einführung des neuen Werkzeugkastens erfolgt am 10. Jahrestag von United for Smart Sustainable Cities, einer globalen UN-Initiative, die von der ITU, UN-Habitat und der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) koordiniert wird und von 19 weiteren UN-Organisationen und -Programmen unterstützt wird.

U4SSC bietet eine internationale Plattform für die Zusammenarbeit und entwickelt praktische Ressourcen, um Städte bei der Förderung einer nachhaltigen digitalen Transformation und der Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.

Parallel zum Toolkit veröffentlicht U4SSC eine Reihe von Publikationen, die sich mit folgenden Themen befassen: städtische KI-Governance, Messung der menschenzentrierten digitalen Transformation, Sicherheit für digitale öffentliche Infrastruktur, städtische Datenplattformen, vorausschauende Governance und datengestütztes Destinationsmanagement.

Die Veröffentlichungen bieten städtischen und nationalen Behörden eine gemeinsame, von den Vereinten Nationen unterstützte Referenz für den Einsatz von KI und Daten zum Aufbau gerechterer, widerstandsfähigerer und reaktionsfähigerer Städte.

Zusammen mit dem Werkzeugkasten bieten die Ressourcen Stadtverantwortlichen, Ministern und städtischen Teams eine gemeinsame Orientierungshilfe für eine wachsende Herausforderung: Wie man KI und Daten nutzen kann, damit Städte gerechter, widerstandsfähiger und besser auf die Bedürfnisse ihrer Bewohner eingehen.

Hinweis für Redakteure

Laden Sie die Toolbox und weitere neue U4SSC-Veröffentlichungen herunter: https://u4ssc.itu.int/publications/

Medienkontakt:

David Hirsch

Leiter Medienbeziehungen

Internationale Fernmeldeunion

Pressetelefon: +41 22 730 5092

E-Mail: pressinfo@itu.int

Aurore Bourdin Medienbeauftragte

Internationale Fernmeldeunion

Pressetelefon: +41 22 730 5192

E-Mail: pressinfo@itu.int

Medienteam UN-Habitat

E-Mail: unhabitat-media@un.org

Über U4SSC: United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) ist eine UN-Initiative, die 2016 ins Leben gerufen wurde und von 22 UN-Organisationen und -Programmen unterstützt wird. Es entwickelt praktische Werkzeuge, Methoden und Leistungskennzahlen, die Städten dabei helfen, ihre nachhaltige digitale Transformation zu beschleunigen.

Über die ITU:

Die International Telecommunication Union (ITU) ist die UN-Organisation für digitale Technologien. Mit 194 Mitgliedstaaten und mehr als 1000 Mitgliedern aus Unternehmen, Hochschulen, Zivilgesellschaft sowie internationalen und regionalen Organisationen treibt sie Innovationen für Menschen und den Planeten voran. Seit ihrer Gründung im Jahr 1865 koordiniert die ITU die weltweite Nutzung von Funkfrequenzen und Satellitenorbits, entwickelt internationale Technologiestandards, fördert universelle Konnektivität und digitale Dienste und trägt dazu bei, dass alle von einer nachhaltigen digitalen Transformation profitieren, auch in den entlegensten Regionen. Von künstlicher Intelligenz bis zur Quantentechnologie, von Satelliten und Unterseekabeln bis hin zu fortschrittlichen Mobilfunk- und Drahtlos-Breitbandnetzen setzt sich die ITU dafür ein, die Welt und darüber hinaus zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie auf: www.itu.int

Über UN-Habitat: UN-Habitat ist die Organisation der Vereinten Nationen, die für eine nachhaltige Urbanisierung zuständig ist. Die Organisation unterhält Programme in über 90 Ländern, die politische Entscheidungsträger und Gemeinden dabei unterstützen, sozial und ökologisch nachhaltige Städte und Gemeinden zu schaffen. UN-Habitat fördert transformative Veränderungen in Städten durch Wissen, Politikberatung, technische Unterstützung und gemeinsames Handeln. Mehr dazu erfahren Sie auf unhabitat.org oder folgen Sie uns in den sozialen Medien unter @UNHABITAT.

UN habitat and ITU logos

Cision

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