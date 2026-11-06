EQS-News: Redis erweitert Redis Iris um die Gedächtnis-, Kontext- und Messaging-Funktionen, die KI-Agenten für den Produktivbetrieb benötigen

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Redis erweitert Redis Iris um die Gedächtnis-, Kontext- und Messaging-Funktionen, die KI-Agenten für den Produktivbetrieb benötigen



06.11.2026 / 08:05 CET/CEST

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SAN FRANCISCO, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- Redis hat heute die nächste Entwicklungsstufe von Redis Iris vorgestellt, seiner Echtzeit-Kontext-Engine für KI-Agenten. Redis Iris bietet jetzt sechs individuell anpassbare Funktionen, die gemeinsam oder unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Sie geben Agenten das Gedächtnis, den Kontext und die Messaging-Funktionen, die sie benötigen, um unter realen Bedingungen zuverlässig zu arbeiten: Redis Intent Router, Redis Agent Playbooks, Redis Agent Memory, Redis Context Gateway, Redis Lens und Redis Agent Mesh.

KI-Modelle und die zugehörige Infrastruktur sind inzwischen leistungsfähig genug für den Unternehmenseinsatz. Dennoch erzielen bislang nur wenige Teams wiederholbare Erfolge mit Agenten im Produktivbetrieb. Häufig fehlt Agenten der richtige Kontext zur richtigen Zeit und ein geeignetes Gedächtnis. Agenten, die einen Mehrwert liefern, arbeiten dabei oft ineffizient: mit überladenen Prompts, redundanten LLM-Aufrufen und fragilen, individuell entwickelten Integrationen, deren Aufwand an Tokens und Zeit den erzielten Nutzen übersteigt.

„Agenten benötigen dieselben Grundlagen wie Anwendungen und Microservices: aktuelle Anwendungsdaten, Laufzeitzustand und Kommunikation zwischen Diensten", sagt Rowan Trollope, CEO von Redis. „Darüber hinaus brauchen sie neue Funktionen wie Gedächtnis, Kontextmanagement und Routing. Als führende Laufzeitdatenbank für Anwendungen ist Redis bereits Teil des zeitkritischen Verarbeitungspfads. Entwickler sollten nicht fünf Infrastrukturprodukte benötigen, damit Agenten funktionieren. Iris vereint diese Grundbausteine an einem Ort, damit Entwickler Agenten erstellen können, die im Produktivbetrieb funktionieren."

Sechs Funktionen, eine Laufzeitumgebung

Iris stellt vom ersten Tag an produktionsreife Funktionen für Kontext, Gedächtnis und Messaging bereit. Gleichzeitig können Teams jede Funktion an ihre Agenten anpassen. Die Veröffentlichung umfasst:

Intent Router (GA) erkennt die Bedeutung einer Anfrage, statt sich an ihrem Wortlaut zu orientieren, und leitet sie an das richtige Ziel weiter – etwa an eine gespeicherte FAQ-Antwort, einen Agenten-Skill, einen Menschen oder ein LLM. Darüber hinaus unterstützt die Funktion das Routing zu Agenten bzw. Modellen, Guardrails sowie „unscharfe" If-Anweisungen, sodass Entscheidungen nicht auf wahr oder falsch beschränkt bleiben.

Agent Playbooks (GA) ermöglicht Teams festzulegen, welche Antworten dauerhaft gültig sind und wiederverwendet werden sollten und welche aktuelle Daten sowie die erneute Ausführung eines bekannten Verfahrens erfordern. Mit jeder Ausführung werden Playbooks umfassender und präziser. Das verkürzt die Zeit bis zur Problemlösung und senkt den Tokenverbrauch.

Agent Memory (GA) erstellt über MemoryETL Erinnerungen aus Nutzeraktionen sowie aus Dokumenten und anderen semistrukturierten Daten. Diese werden hierarchisch organisiert, um eine feinere Steuerung zu ermöglichen. Zusätzlich bietet die Funktion Möglichkeiten zur Einsicht und Prüfung sowie Herkunftsnachweise. Sie kann außerdem gezielt vergessen, was sie nicht aufbewahren soll, beispielsweise personenbezogene Daten.

Context Gateway (GA) bietet Agenten einen zentralen Zugang zu angebundenen Kontextquellen, der klaren Governance-Vorgaben unterliegt. Teams können eigene MCP-Server einbinden, zwischenspeichern, welche Tools ein bestimmtes Problem lösen, um den Tokenverbrauch zu reduzieren, und wiederverwendbare Ergebnisse erstellen, die über Sitzungen hinweg für Konsistenz sorgen.

Lens (Beta) macht das Verhalten von Agenten nachvollziehbar. Jedes Ergebnis lässt sich auf den verwendeten Skill, die gewählte Route oder die genutzte FAQ zurückführen, ebenso auf die Erinnerung, aus der der Agent gelernt hat, und auf die ursprüngliche Sitzung. So entstehen prüfbare Nachweise sowie Einblicke in den Aufgabenerfolg, den Tokenverbrauch pro Aufgabe und die Latenz.

Agent Mesh (Beta) ermöglicht Agenten die Kommunikation über kurzlebige Streams. Bei Verbindungsabbrüchen werden Daten automatisch gepuffert und Verbindungen wiederhergestellt. Durable SSE Streams halten die Übertragung von Antworten auch bei Unterbrechungen aufrecht. A2A Comms bieten Agenten einen zuverlässigen Kanal für die Delegation und Übergabe von Aufgaben.

Gemeinsam tragen diese Funktionen dazu bei, dass Agenten sich die richtigen Informationen merken, korrekt antworten und bei jeder Aktion nachvollziehbar bleiben – und dabei mehr Ergebnisse pro Token liefern. Da Iris auf der Redis-Technologie aufbaut, mit dem Teams bereits vertraut sind, können Unternehmen den individuellen Integrationsaufwand reduzieren, der üblicherweise erforderlich ist, um Informationsabruf, Gedächtnis, Routing und Messaging miteinander zu verbinden.

Für die Herausforderungen der Praxis entwickelt

Agenten im Produktivbetrieb müssen mit unvorhersehbaren menschlichen Eingaben, mehreren Kanälen und Übergaben zwischen Agenten umgehen können. Jeder dieser Aspekte kann zu einer Fehlerquelle werden. Iris basiert auf vier Prinzipien: Kontext sollte navigierbar sein, statt in Silos isoliert zu bleiben. Das Gedächtnis sollte anpassungsfähig und selektiv sein. Kontext sollte effizient genutzt werden, um Kosten unter Kontrolle zu halten. Und Kontext sollte an Wert gewinnen, während Agenten aus vergangenen Interaktionen lernen.

Seit der Einführung von Redis Iris im Mai 2026 setzen Kunden die Lösung im Produktivbetrieb ein.

„Alles, was Sie in Paradigm sehen, ist in Redis gespeichert. Redis ist die Gedächtnis- und Orchestrierungsschicht, die es unseren Agenten ermöglicht, in Echtzeit zu arbeiten – in einer Größenordnung, die zuvor nicht möglich war", sagt June Lee, CTO von Paradigm.

Verfügbarkeit und weitere Informationen

Redis Iris ist ab heute erhältlich. Intent Router, Agent Playbooks, Agent Memory und Context Gateway sind allgemein verfügbar; Lens und Agent Mesh befinden sich in der Beta-Phase. Weitere Informationen finden Sie unterredis.io/iris.

Redis bietet gemeinsam mit dem verantwortlichen Entwicklungsteam eine erste Live-Vorstellung der neuen Version an: am 12. November für Nord- und Südamerika und am 17. November für EMEA. Die Anmeldung ist unterredis.io/resources/videos/redis-iris-full-spectrum möglich.

Über Redis

Redis ist die schnellste Datenplattform der Welt. Seit seinen Anfängen als Open-Source-Projekt im Jahr 2011 hat sich Redis zur am häufigsten genannten Marke für Caching-Lösungen entwickelt und mehr als 10.000 Kunden dabei unterstützt, die Anwendungen zu entwickeln, zu skalieren und bereitzustellen, auf denen unsere Welt aufbaut. Mit Cloud- und On-Premises-Datenbanken für Caching, generative KI und weitere Einsatzbereiche hilft Redis digitalen Unternehmen, neue Maßstäbe bei der Geschwindigkeit von Anwendungen zu setzen.

Mit Standorten in San Francisco, Austin, London, Tel Aviv und Singapur ist Redis international als führender Anbieter anerkannt, wenn es darum geht, schnelle Anwendungen in kurzer Zeit zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter redis.io.

Cision

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