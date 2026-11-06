EQS-News: Rentschler Biopharma erhält Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg

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Rentschler Biopharma erhält Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg



06.11.2026 / 09:10 CET/CEST

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Rentschler Biopharma erhält Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg

Renommierte Auszeichnung würdigt die unternehmerische Leistung und den Beitrag von Rentschler Biopharma zum Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg

Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut überreichte die Medaille am 5. November 2026

Ehrung unterstreicht die langjährige Verbundenheit mit dem Standort Laupheim und die Bedeutung des Unternehmens für die internationale Biopharma-Branche

Laupheim, 6. November 2026 – Rentschler Biopharma SE, ein weltweit führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, wurde mit der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde von Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus überreicht. Mit dieser besonderen Ehrung würdigt das Land herausragende unternehmerische Leistungen und besondere Verdienste um die baden-württembergische Wirtschaft. Dr. Torsten Wöhr, Chief Executive Officer (CEO) nahm die Auszeichnung stellvertretend für das Unternehmen entgegen.

In ihrer Laudatio würdigte Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut insbesondere die Weitsicht von Rentschler Biopharma, die Bedeutung des Unternehmens für die Region und die Verbindung von wirtschaftlichem Erfolg mit gesellschaftlicher Verantwortung: „Heute blickt das Unternehmen auf eine über 150-jährige Geschichte zurück und ist inzwischen zu einem großen Spezialisten im Bereich der Dienstleistung und Auftragsentwicklung biopharmazeutischer Wirkstoffe geworden.“ Mit Blick auf die insgesamt 14 ausgezeichneten Persönlichkeiten und Unternehmen betonte die Ministerin zudem: „Sie sind ein eindrucksvoller Beleg für die Stärke und Vielfalt der baden-württembergischen Wirtschaft – für die Zukunftsfähigkeit.“

Dr. Torsten Wöhr, CEO von Rentschler Biopharma, kommentierte: „Die Wirtschaftsmedaille ist für Rentschler Biopharma eine besondere Ehre. Ich sehe sie vor allem als Anerkennung für die Menschen, die unser Unternehmen über viele Jahre geprägt und weiterentwickelt haben. Ihre Expertise, ihr Engagement und ihre Verlässlichkeit sind die Grundlage unseres Erfolgs und unserer langjährigen Partnerschaften mit unseren Kunden. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden sind wir stolz darauf, einen Beitrag zur weltweiten Versorgung mit lebenswichtigen Therapeutika zu leisten.“

Die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg wird seit 1987 an Persönlichkeiten und Unternehmen verliehen, die sich in herausragender Weise um die Wirtschaft des Landes verdient gemacht haben.

Als unabhängiges Familienunternehmen mit tiefen Wurzeln in Laupheim hat sich Rentschler Biopharma zu einem international tätigen CDMO für Biopharmazeutika entwickelt. Heute unterstützt das Unternehmen Pharma- und Biotechnologieunternehmen dabei, innovative Ideen in lebenswichtige Biopharmazeutika zu übertragen, und begleitet komplexe biopharmazeutische Programme von der Prozessentwicklung bis zur Marktversorgung für Therapeutika für eine Vielzahl von Erkrankungen, darunter auch schweren und seltenen Krankheiten, wie beispielsweise Krebs, Autoimmunerkrankungen, Erbkrankheiten oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dabei verbindet Rentschler Biopharma langjährige Erfahrung und Expertise mit hoher Qualität und verlässlicher Umsetzung.

Mit gezielten Investitionen in Infrastruktur und neue Technologien stärkt Rentschler Biopharma seine Standorte langfristig. Ein aktuelles Beispiel ist die neue Puffer-Medien-Station in Laupheim, die bislang größte Einzelinvestition des Unternehmens in Deutschland. Auf 3.400 Quadratmetern entstehen zusätzliche Kapazitäten für die Herstellung von Puffer- und Medienlösungen sowie eine moderne Infrastruktur mit hohen Qualitätsstandards. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2027 vorgesehen, die volle Nutzung ab 2028. Die neue Infrastruktur schafft damit eine wichtige Grundlage für weiteres nachhaltiges Wachstum am Standort Laupheim.

Die Auszeichnung unterstreicht die enge Verbundenheit von Rentschler Biopharma mit Baden-Württemberg und den Anspruch, auch künftig zur Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts beizutragen. Dabei folgt das Unternehmen seiner Vision: Medizin voranzutreiben, um Leben zu schützen. Gemeinsam.

Über Rentschler Biopharma SE

Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika einschließlich neuartiger Therapien sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland und dem Standort in Milford, MA, USA. Im Jahr 2024 schloss sich das Unternehmen dem Global Compact der Vereinten Nationen an und unterstreicht damit sein Engagement für Nachhaltigkeit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com. Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn.

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