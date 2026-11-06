EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 81.354 Orders im Oktober
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sino AG | High End Brokerage: 81.354 Orders im Oktober
06.11.2026 / 08:00 CET/CEST
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Düsseldorf, 6. November 2026
Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Oktober 81.354 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 5,48 % gegenüber dem Vormonat (-52,84 % ggü. Oktober 2025).
|Oktober 2026
|September 2026
|Oktober 2025
|Orders gesamt
|81.354
|77.128
|172.494
|Wertpapier–Orders
|76.790
|68.600
|171.496
|Future–Kontrakte
|33.738
|63.428
|5.268
Im Oktober lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 187,88 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 3,28 % gegenüber dem Vormonat (-4,34 % ggü. Oktober 2025). Per 31.10.2026 wurden bei der sino AG 314 Depots betreut (+0,32 % ggü. Vormonat).
06.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|sino AG
|Ernst-Schneider-Platz 1
|40212 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0)211 3611-0
|Fax:
|+49(0)211 3611-1136
|E-Mail:
|info@sino.de
|Internet:
|www.sino.de
|ISIN:
|DE0005765507
|WKN:
|576550
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299008GFCQY16M45R85
|EQS News ID:
|2429442
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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