EQS-PVR: Deutz AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ Aktiengesellschaft

Deutz AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



06.11.2026 / 14:04 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: DEUTZ Aktiengesellschaft Straße, Hausnr.: Ottostraße 1 PLZ: 51149 Ort: Köln (Porz-Eil)

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 5299005DETTV58V2PP63

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

acting in concert

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Rainer Bischoff

Geburtsdatum: 21.06.1948 Natürliche Person (Vorname, Nachname): Ingrid Bischoff

Geburtsdatum: 21.03.1950 Natürliche Person (Vorname, Nachname): Marc-Aurel Bischoff

Geburtsdatum: 29.07.1975 Natürliche Person (Vorname, Nachname): Anna Bischoff

Geburtsdatum: 12.04.1987

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

BRIMA GmbH Unternehmensberatung Unternehmensbeteiligungen

J.O.S.S. Beteiligungsgesellschaft mbH

Universum Holding GmbH

FFG Beteiligungsgesellschaft mbH



5. Datum der Schwellenberührung: 05.11.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 29,90 % 0,00 % 29,90 % 239517711 letzte Mitteilung n/a % n/a % n/a % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0006305006 0 71615796 0,00 % 29,90 % Summe 71615796 29,90 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher -Rainer Bischoff / Ingrid Bischoff / Marc-Aurel Bischoff / Anna Bischoff % % % -BRIMA GmbH Unternehmensberatung Unternehmensbeteiligungen 29,90 % % 29,90 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

BRIMA GmbH Unternehmensberatung Unternehmensbeteiligungen ("BRIMA") hält 17.903.949 Stimmrechte unmittelbar, die den Mitteilungspflichtigen gem. §§ 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 35 WpHG zugerechnet werden. Aufgrund Stimmrechtsvereinbarung werden BRIMA 53.711.847 weitere Stimmrechte gem. § 34 Abs. 2 S. 1 WpHG zugerechnet, die von den weiteren, oben in Ziff. 4 genannten Gesellschaften gehalten werden.

Datum

05.11.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

06.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: DEUTZ Aktiengesellschaft Ottostraße 1 51149 Köln (Porz-Eil) Deutschland Internet: www.deutz.com LEI Code: 5299005DETTV58V2PP63

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