Was bewegt die Aktie?

Uber hat den Umsatz um zwölf Prozent auf rund 14,8 Milliarden Dollar gesteigert. Die Erwartungen lagen mit rund 14,7 Milliarden Dollar etwas darunter. Der Gewinn je Aktie erreichte 0,88 Dollar und übertraf die Erwartungen damit um 0,01 Dollar. Beide Kennzahlen lagen somit nur leicht über den erwarteten Werten.

Beim Gewinn je Aktie gelang wieder ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr. In den beiden Quartalen zuvor hatten die hohen Investitionen diese Entwicklung verhindert. Uber investiert stark in autonomes Fahren und will seine Position in diesem Bereich weiter ausbauen. Dazu gehören neue Partnerschaften und Investitionen in selbstfahrende Fahrzeuge.

Besonders überzeugend entwickeln sich die Bruttobuchungen: Sie stiegen um 20 Prozent auf 59,8 Milliarden Dollar. Damit erreichte Uber bereits im fünften Quartal in Folge einen Zuwachs von mindestens 20 Prozent. Die Zahl der Fahrten und Lieferungen legte gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent auf 4,1 Milliarden zu.

Zugleich stieg die Zahl der monatlich aktiven Plattformnutzer um 14 Prozent. Auch die monatlichen Transaktionen je aktivem Nutzer nahmen etwas zu. Das Wachstum beruht damit auf einer größeren Nutzerzahl und einer etwas häufigeren Nutzung der Plattform. Beide Entwicklungen unterstützen die Ausweitung des Geschäfts.

Für die Bruttobuchungen erwartet Uber nun 63,2 bis 65,2 Milliarden Dollar und damit weiterhin rund 20 Prozent Wachstum. Diese Spanne entspricht ungefähr den Markterwartungen und spricht für eine Fortsetzung der bisherigen Geschäftsentwicklung. Beim autonomen Fahren strebt Uber bis Ende 2026 weltweit rund 700 fahrerlose Fahrzeuge an. Im Jahr 2027 soll ihre Zahl auf mehr als 2.000 steigen.

Charttechnik

Nach den Zahlen startete die Uber-Aktie bei rund 68 Dollar und stieg zeitweise über das jüngste Zwischenhoch bei 72 Dollar. Anschließende Verkäufe bis zum Handelsende machten daraus einen Fehlausbruch. Ein erneuter Anstieg über dieses Hoch wäre das entscheidende Signal für einen möglichen Positionsaufbau.

Zuvor war der Kurs von etwas über 100 Dollar um rund 35 Prozent bis in den Bereich von 65 Dollar gefallen. Inzwischen zeichnet sich dort ein Versuch der Bodenbildung ab. Wenn die Aktie das jüngste Hoch überwindet, könnte ein Anstieg in den Bereich von 80 Dollar folgen.

Martins Einschätzung

Ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 17 erscheint für Uber angesichts des weiteren Wachstums günstig. Die guten Geschäftszahlen sprechen für begrenztes Abwärtspotenzial und bieten mittelfristig Chancen auf steigende Kurse.

Wegen der hohen Investitionen verdient der operative Gewinn bei der Beurteilung der Geschäftsentwicklung mehr Gewicht als der Gewinn je Aktie. Für einen Einstieg bleibt dennoch Geduld angebracht: Erst oberhalb des jüngsten Hochs bei 72 Dollar verbessert sich die charttechnische Ausgangslage.