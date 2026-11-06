EU-Staaten wollen Methanvorgaben für Energie-Importe verschieben

Brüssel, 06. ⁠Nov (Reuters) - Die EU-Staaten haben sich auf eine Verschiebung wichtiger Vorgaben zur Begrenzung klimaschädlicher Methanemissionen bei Energieimporten um ein Jahr verständigt. Die Berichtspflichten für Importeure von Erdgas, Erdöl und Kohle sollen erst ‌zum 1. Januar 2028 greifen, wie der EU-Ministerrat am Freitag mitteilte. Hintergrund sind die angespannten Energiemärkte infolge des Iran-Krieges. Auch ⁠die USA ⁠hatten auf eine Lockerung der Vorschriften gedrungen. Das Europaparlament hatte sich bereits für einen dreijährigen Aufschub ausgesprochen. Beide Seiten müssen nun einen Kompromiss aushandeln.

Die EU-Staaten begründen den Beschluss mit Sorgen vor Lieferengpässen und weiter steigenden Energiepreisen im kommenden Winter. Das ‌EU-Gesetz gilt als weltweit erster Versuch, ‌die Emissionen von Methan aus undichter Öl- und Gasinfrastruktur weltweit einzudämmen. Methan gilt nach Kohlendioxid als zweitwichtigster Treiber der Erderwärmung.

Der Beschluss der ⁠EU-Staaten lässt die Möglichkeit offen, die Verschiebung bei Umsetzungsproblemen zu verlängern. ‌In der Bundesregierung hatte Wirtschaftsministerin ⁠Katherina Reiche (CDU) frühzeitig für eine Verschiebung der Importvorgaben um drei Jahre plädiert, während Umweltminister Carsten Schneider (SPD) dies lange ablehnte.

Nun begrüßte das Umweltministerium die Einigung als wichtiges Signal ‌vor der Weltklimakonferenz im türkischen ⁠Antalya. Die Verringerung von Methanemissionen ⁠bleibe ein verbindliches Ziel: "Wir brauchen jetzt klare und praktikable Regeln, mit denen die Unternehmen diese Anforderungen erfüllen können." Die Bundesregierung arbeite an einem nationalen Umsetzungsgesetz, dessen Entwurf noch zwischen den Ministerien abgestimmt werde.

Der Branchenverband Gas- und Wasserstoffwirtschaft hält den Aufschub dagegen für unzureichend. Der Verband fordert wie das Europaparlament drei Jahre Aufschub.

(Bericht von Julia Payne und Holger Hansen, ⁠geschrieben von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)