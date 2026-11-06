Brüssel, 06. ⁠Nov (Reuters) - Die EU-Kommission wirft der Kurzvideoplattform TikTok offiziell suchtfördernde Mechanismen vor. Das Unternehmen habe es versäumt, angemessene und wirksame Gegenmaßnahmen zu ergreifen. "Jedes Mal, wenn ein Nutzer ‌auf TikTok durch den Feed scrollt oder ein Video mit 'Gefällt mir' markiert, spielt der Algorithmus mehr davon aus", ⁠sagte Technologie-Kommissarin ⁠Henna Virkkunen am Freitag. Die Verbraucher würden dadurch immer tiefer in die App hineingezogen und könnten sich kaum von ihr lösen. "TikTok muss seine Bemühungen zum Schutz des Wohlergehens der Nutzer, einschließlich der Minderjährigen, ‌verstärken."

Der EU-Kommission zufolge verstößt TikTok ‌gegen den Digital Services Act (DSA), der Plattformen unter anderem verpflichtet, gegen schädliche Inhalte vorzugehen. Sollte die zum chinesischen Konzern ⁠ByteDance gehörende Kurzvideoplattform ihren Algorithmen nicht ändern, drohen Geldbußen ‌von bis zu sechs ⁠Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.

Weltweit stehen Online-Netzwerke wegen ihrer mutmaßlich schädlichen Auswirkungen auf die Psyche der Nutzer in der Kritik. Einige Staaten wie Australien ‌haben daher Altersbeschränkungen für die ⁠Nutzung von TikTok, Instagram & Co ⁠verhängt. Die Europäische Union (EU) will den Jugendschutz mit dem geplanten Digital Fairness Act (DFA) verbessern. Den Entwurf für dieses Gesetzespaket, das unter anderem irreführende Werbung oder manipulatives App-Design unterbinden soll, will die EU-Kommission kommende Woche vorlegen.

(Bericht von Foo Yun Chee und Inti Landauro; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)