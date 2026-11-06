Eurozone: Umsätze im Einzelhandel fallen stärker als erwartet

dpa-AFX · Uhr
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LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Einzelhandelsumsätze im

September stärker gefallen als erwartet. Die Erlöse sanken im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet. Im August waren die Einzelhandelsumsätze noch um revidierte 0,4 Prozent (zunächst +0,1 Prozent) gestiegen.

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einzelhandelsumsätze im September um 0,4 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,6 Prozent erwartet worden./jsl/stk

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