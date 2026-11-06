Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.11.2026
onvista · Uhr
Thema: Infrastruktur
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 06. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
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|Amadeus IT
|Bericht 3. Quartal 2026
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|Bericht 3. Quartal 2026
|Canopy Growth
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|Bericht 3. Quartal 2026
|Hexagon Composites
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|Krones
|Bericht 3. Quartal 2026
|Mitsubishi Heavy
|Bericht 2. Quartal 2026
|Moderna
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|Oklo
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|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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