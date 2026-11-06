Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.11.2026

onvista · Uhr
Thema: Infrastruktur

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 06. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Amadeus ITBericht 3. Quartal 2026
bpostBericht 3. Quartal 2026
Canopy GrowthBericht 2. Quartal 2027
Charter CommunicationsBericht 3. Quartal 2026
Constellation SoftwareBericht 3. Quartal 2026
Daimler TruckBericht 3. Quartal 2026
EnbridgeBericht 3. Quartal 2026
Hexagon CompositesBericht 3. Quartal 2026
KronesBericht 3. Quartal 2026
Mitsubishi HeavyBericht 2. Quartal 2026
ModernaBericht 3. Quartal 2026
OkloBericht 3. Quartal 2026
TeraWulfBericht 3. Quartal 2026
Under ArmourBericht 2. Quartal 2027
VistraBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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