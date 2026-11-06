Flüchtlinge in EU: Deutschland kann Entlastung fordern

dpa-AFX · Uhr
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BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland kann auch für das kommende Jahr fordern, keine zusätzlichen Flüchtlinge aus anderen EU-Staaten aufnehmen oder anderweitige Zusatzbeiträge leisten zu müssen. Das geht aus einer Analyse des EU-Migrationskommissars Magnus Brunner hervor, die als Verhandlungsgrundlage für die Verteilung der Lasten im europäischen Asylsystem zwischen den Mitgliedsstaaten dient./tre/DP/mis

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